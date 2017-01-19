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'de ve ele geçirildi!

AA
  • Giriş Tarihi: 19.1.2017 20:34
Mardin Nusaybin'de silah ve mühimmat ele geçirildi!
Mardin Nusaybin'de silah ve mühimmat ele geçirildi!

’in ilçesinde sokağa çıkma yasağının devam ettiği mahallede çok sayıda , ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

'in ilçesinde sokağa çıkma yasağının sürdüğü mahallelerde çok sayıda , ve el yapımı patlayıcı bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcıların imhası ile saldırılar sonucu tahrip olan binaların yıkım çalışması devam ediyor.

Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda, Fırat Mahallesi'nde yapılan arama ve kazı çalışmasında roketatar, 4 roket atar mühimmatı, 7 roketatar sevk fişeği, kalaşnikof ve biksi silahı, silahlara ait 15 şarjör ve 450 fişek ile 3 boru tipi, 2'si küçük tüpe tuzaklanmış 5 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde huzur ve güvenliğin tesis edilmesi amacıyla başlatılan Atmaca -7 operasyonunun ardından 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 25 Temmuz'da 6 mahalle hariç kısmen kaldırılmıştı.