Okmeydanı'nda terör operasyonu

İstanbul polisi Okmeydanı'nda, helikopter destekli çok sayıda polisle terör operasyonu gerçekleştiriyor. Operasyona özel harekat polisleri ve İtfaiye ekipleride destek veriyor

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden saat 21.45 sıralarında çok sayıda zırhlı araç, İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri operasyon için çıkış yaptı. Ekipler, Okmeydanı'na geldiklerinde polis helikopteri de Okmeydanı üzerinde uçuş yapmaya başladı. Geniş güvenlik önlemi alınarak başlatılan operasyonda Özel harekat polisleri itfaiye merdiveni yardımıyle adreslere giriyor.

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Operasyon düzenlenecek adrese gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis helikopterininde operasyona havadan destek verdiği görüldü. Ekipler itfaiye merdiveni yardımıyla operasyon yapılacak adrese giriş yaptı. Özel timlerin yardımıyla çelik kapıların kırılarak girildiği adreste aramalar yapılırken 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda örgütsel dökümanların ele geçirildiği ifade edilirken gözaltına alınan 1 kişinin canlı bomba şüphelisi olduğu iddia edildi.

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Operasyon sırasında gözaltına alınan 5 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.