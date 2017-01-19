Patlayıcı çuvalı topraktan çıktı

DEAŞ kuryesi Abud Mahho’nun toprağa gömdüğü çuvalda, 3 kilo 560 gram TNT, 3 el bombası fünyesi, 6 elektrikli kapsül ve 3 basma tipi anahtar sistemi ele geçirildi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin PYD denetimindeki Tel Abyad kentinden yasa dışı yollarla sınırı geçerek Türkiye'ye gelen terör örgütü DEAŞ'ın kuryesi Abud Mahho'nun bir evde gizlendiğini tespit etti. Mahho, eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ

Emniyete götürülerek sorguya alınan Mahho, DEAŞ adına silah ve mühimmat aktarımı yaptığını, getirdiği son patlayıcı ve mühimmatı da Akçakale sınırında gömdüğünü söyledi. DEAŞ kuryesi, sınırı geçtiği sırada çuvalla toprak altına gizlediği canlı bomba eyleminde kullanılan yeleğin hazırlanmasında kullanılan malzemelerin yerini de gösterdi.

BOMBALAR AYNI TİP

Bunun üzerine kazılarak topraktan çıkartılan çuval içerisinde, 3 kilo 560 gram TNT, 3 el bombası fünyesi, 6 elektrikli kapsül, 3 basma tipi anahtar sistemi ele geçirildi. Bu patlayıcı madde ve malzemelerin, DEAŞ'ın İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te düzenlediği bombalı eylemlerde kullandığı malzemelerle benzerlik gösterdiği belirtildi. Örgüt kuryesi Mahho hakkındaki yasal işlemlere devam ediliyor.