Polis çiçekçi kılığına girip katili yakaladı

Ortaköy saldırganı, bomba temin edemeyince Taksim planını iptal etti. Reina’da kendini yaraladı ve sivillerin arasında dışarı çıktı. 4 kez polisin elinden kurtuldu

SABAH, yılbaşı gecesi Reina'yı kana bulayan tetikçi Abdulgadir Masharipov'un arandığı 17 günü mercek altına aldı. Polis belirlediği 5 adresi, emlakçı, sucu, çiçekçi kılığında tek tek inceledi. Sonunda da tek mermi atmadan teröristi sağ ele geçirdi. İşte adım adım 17 günün hikâyesi:

Terörist, geçen yıl ortalarında Gürbulak Sınır Kapısı'ndan kaçak yolla yurda girdi. Ailesiyle Konya'ya yerleşti. Sık sık kaçak yolla Suriye'deki örgüt kamplarına gidip geldi. Konya'da kaldığı sürede Y.C. ile saldırıyı planladı.

15 Aralık'ta örgütün Türkiye emiri yardımcılarından "Yusuf Hoca" kod isimli İlyas Momoşaripov tarafından eşi ve 2 çocuğuyla Başakşehir'deki örgüt evine yerleştirildi. Bir süre sonra ailesini Kayaşehir'de bırakıp, Zeytinburnu'ndaki örgüt evine yerleşti. Momoşaripov'la ise bir internet mesajlaşma programı kullanarak haberleşti.

Taksim'de yılbaşı gecesi bombalı saldırı için 28 Aralık'ta keşif görüntüleri çekti. Görüntüleri maille örgüt yöneticilerine yolladı. Bir gün sonra patlayıcıyı almak üzere Konya'ya gitti ve Momoşoripov'la görüştü ancak patlayıcı gelmedi. Bunun üzerine hedef değiştirdi.

REİNA TERÖRİSTİNDEN ÇARPICI İFADELER

YARALILARIN ARASINA KARIŞTI

31 Aralık gecesi sırt çantasına koyduğu Kalaşnikof'la Zeytinburnu 58. Bulvar'dan yola çıktı. Reina'nın önüne geldi. Taksiden iner inmez silahını çıkardı ve saldırıyı düzenledi. Saldırının ardından ışık ve ses dalgası yayan 'Flashbang' bombası patlatıp kendini yaraladı.

Yaralı numarası yaparak tahliye edilen ilk 10 kişi arasına karıştı ve olay yerinden kaçtı. Sarıyer istikametinde bir süre yürüdü. 3 kez taksi değiştirdi. Zeytinburnu'nda soydaşlarının çalıştırdığı bir lokantadan para alarak taksi ücretini ödedi. Ardından da Y.C. ile eylem planlarını yaptığı örgüt evine gidip saklandı. Polis, lokantayı saptayıp bastı ama teröristi saat farkıyla kaçırdı.

2 Ocak'ta Zeytinburnu'ndaki evden çıktı. Yurtdışına Çanakkale üzerinden kaçmak için Pendik'e gitmek istedi. Çalıntı ve ikiz plaka takılı bir otomobille yola çıktı. Otomobilin önü trafik polisince Bakırköy'de kesildi. Terörist, polislere ateş açtı ve otomobille Beyoğlu'na doğru kaçtı. Ertesi gün örgütün Sefaköy'deki evine yerleşti.

REİNA KATLİAMCISININ EVİNDEN ÇIKANIN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

5 SALDIRININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

4 Ocak akşamına kadar Sefaköy'de kalan terörist, buradan Esenyurt'taki başka bir örgüt evine geçti. Örgütün Hatay'da mobil ekipleri vardı. Terörist Suriye'ye geçişinin sağlanması için Hatay'a gitmek üzere 12 Ocak'ta Esenler Otogarı'na geçti. Yazıhane görevlileri, teröristi tanıdı ve ihbar etti. Polis otogarı abluka altına aldı ama terörist bir kez daha kurtuldu. Hatay'da teröristi bekleyen 2 DEAŞ'lı ise yakalandı.

Polis, 16 günde Zeytinburnu, Başakşehir, Silivri, Küçükçekmece, Esenyurt ve Pendik'te 20 örgüt hücresini çökertti. 5 ayrı saldırının önüne geçti. 50 şüpheli yakalandı. Onlardan biri de Momoşaripov'du. Konya'da gözaltına alınan Momoşaripov, "Saldırının planlayıcısı ve yardımcısı, örgüt yöneticisi Y.C." diyerek kritik bir bilgi verdi. Polis, 14 Ocak'ta Y.C.'yi Zeytinburnu 58. Bulvar'daki örgüt evinde ele geçirdi.

Polis, Y.C.'nin çapraz sorgusunda verdiği bilgilerden hareketle Esenyurt'ta 5 adres belirledi. Çiçekçi, sucu, emlakçı kılığına giren polis, adresleri takibe aldı. Teröristin Esenkent Özyurtlar Sitesi'nde saklandığı belirlendi.

Evi kuşatan polis, içeride çocuk olmadığını tespit etti ve 23.15 itibariyle harekete geçti. Terörist, Mısırlı Tene T. ile yatakta yakalandı.

KURBAN YAKINLARI: ACIMIZ HAFİFLEDİ

Masharipov emniyetteki mülakat şeklinde geçen ilk ifadesinde suçunu kabul etti. Sorulara Türkçe ve İngilizce akıcı cevap veremeyen, daha iyi konuştuğu Rusça yanıtlayan Masharipov, polisin "Neden yaptın?" sorusunu "Örgütten eylem yapmam istendi. Hedefim Taksim'di ancak yoğun güvenlik önlemleri ve bombayı getirecek kişiyle buluşamadığım için Rakka'yla irtibata geçtim. Reina'ya saldırmam istendi" diye yanıtladı.

Flashbangleri el bombası zannettiğini söyleyen terörist, "Kulüpte patlattığım bombaların ışık çıkardığını görünce kendimi yaraladım ve kaçtım" dedi.

Masharipov, eylem sonrası da Rakka ile irtibata geçtiğini, bir süre beklemesi gerektiği ve Konya'daki hücrenin kendisine ulaşacağı bilgisi sonrası operasyonda yakalanan Iraklı Mohammed Jameel ile buluştuğunu, 5 ev değiştirdikten sonra Senegal uyruklu eşi Dina A. ile birlikte Esenyurt'taki eve geçtiklerini anlattı.

Masharipov 2015'te İran'da sahte pasaporttan 1 ay tutuklu kaldığını, cezaevinden çıktıktan sonra da kaçak yollardan Konya'ya gelerek, 1 yıla yakın orada yaşadığını söyledi.

Örgütün şifreli telegram isimli programla emirleri ilettiği belirlendi.

REİNA SALDIRGANI TEK BAŞINA TUTULUYOR



SURİYE'YE KAÇACAKTI

Teröristin ilk kaçış planı, oğluyla birlikte kaçma ısrarı ve polisin sıkı takibi sonucu bozuldu. Anadolu yakasına geçemeyince bu kez örgüt üyelerince Suriye'ye kaçış planı devreye konuldu.



'BAŞIM DÖNÜYOR' DEDİ, UYUTULMADI

Operasyon sırasında başına darbe alan terörist başının döndüğünü söyleyince, beyin kanaması geçirmesi riskine karşı gece 02.00'den önce uyumasına izin verilmedi. Saldırganın sakin olduğu ve soruları yanıtladığı da belirtildi. Bu arada teröristin evindeki bilgisayardan, katliam yaptığı Reina'nın görüntüleri de çıktı.

REİNA TERÖRİSTİ ABDULKADİR MASHARİPOV'UN İLK SÖZÜ "BENİ ÖLDÜRMEYİN"OLDU