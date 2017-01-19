Reina saldırganı konuştukça şifreler çözülüyor

Reina saldırganı Masharipov’un olay gecesi saldırıyı gerçekleştirmeden önce Reina’nın internet sitesine girdiği, Google Earth üzerinden de konumunu araştırdığı belirtildi.

EVİNDEKİ DİJİTAL VERİLER İNCELENİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde tek kişilik hücrede tutulan Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov'un sorgusuna başlandı. Terör saldırısının organizasyonuna ilişkin soruların yöneltildiği teröristle bağlantılı çok sayıda isme ulaşılırken, bir yandan da saldırganın yakalandığı evde ele geçirilen dijital verilerin incelemesi sürüyor.

Türkiye'ye Ocak 2016'da yasadışı yollardan giriş yaptığı sanılan teröristin sahte pasaport nedeniyle İran'da 15-20 gün gözaltında kaldığı belirlendi. Özbekistan'daki Fergane Devlet Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu olan Masharipov, aynı zamanda bilgisayar eğitimi de almış.

SON KARAR RAKKA'DAN

Yapılan ilk sorgusunda DAEŞ'le bağlantılarını anlatan teröristin, Türkiye'ye Suriye'deki savaşa katılmak için geldiğini anlattığı ve sonrasında Konya'ya yerleştiğini belirtti. DAEŞ'in merkezi Rakka'ya gitmeyi hedeflediğini kaydeden teröristin 31 Aralık gecesi eylemi Taksim'de yapmayı amaçladığı ama alınan yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle bu eylemden vazgeçtiği öğrenildi. Taksim Meydanı'ndaki polisiye önlemler üzerine teröristin Rakka'daki örgüt yöneticileri ile tekrar konuştuğu ve Reina'ya gitmesinin istendiği ortaya çıktı.

SANAL KEŞİF YAPTI

Taksiyle Ortaköy'e giden Masharipov'un olay gecesi Reina'nın internet sitesine girerek sanal keşif yaptığı, Google Earth üzerinden de gece kulübünün konumunu araştırdığı iddia edildi. Reina'ya eylem yapması emredilen teröristin olay gecesi Rakka'daki DAEŞ yöneticileri tarafından gönderilen görüntüleri de izlediği belirtildi.

ADRESLERE BASKIN

İddiaya göre terörist Masharipov, mesajlaşma uygulaması yoluyla örgütle bağlantı kurdu ve İstanbul'daki eyleme yönelik emirleri DAEŞ'in Türkiye yöneticisinden aldı. Esenyurt'ta yakalandığı evde Türkiye'den kaçmak için çeşitli irtibatlar kuran teröriste evde bulunan 150 bin dolar da örgüt tarafından gönderildi. Operasyonlarda ele geçirildiği açıklanan 197 bin doların örgütün baskın yapılan 5 evindeki toplam para miktarı olduğu belirlendi. Evdeki bilgisayar ve telefonlarla yapılan görüşmeler araştıran polis, mesajlaşma görüşmeleriyle ilgili tespitlerini sürdürüyor. Yapılan görüşmelerden yola çıkılarak teröristlerle bağlantılı bazı kişilere yönelik dün çok sayıda adrese de baskınlar düzenlendi.

28 TUTUKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından terör örgütü DAEŞ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 41 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı verildi. Polis, 33 şüpheliyi gözaltına alırken emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 28'i "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 8 kişinin firari olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

ŞİFRELER ÇÖZÜLÜYOR

Masharipov'un sorulara 'Türkçeyi az biliyorum' diyerek cevap vermemesi üzerine İngilizce sorular soruldu, bunlara da cevap vermeyince aynı sorular Rusça sorulmaya başlandığı zaman akıcı şekilde cevaplar vermeye başladığı öğrenildi.

"SES GETİRECEK BİR HEDEF BUL!"

Milliyet'in haberine göre 2016 Ocak ayında kaçak yollardan İran üzerinden Türkiye'ye geldiğini söylediği iddia edilen Masharipov, "Türkiye'ye geldiğimde Konya'ya yerleştim ve orada 1 yıla yakın kaldım, Rakka ile irtibat halindeydim. Yılbaşı gecesi Taksim'de canlı bomba eylemi yapmam için talimat verildi, bunun üzerine İstanbul'a geldim. Yılbaşı günü yoğun önlemi olması ve bombayı getirecek kişiyle buluşamadığım için durumu Rakka'da bulunan DEAŞ'ın İstanbul emiri Hoca Aka'ya bildirdim. Hoca Aka, bölgede ses getirici bir hedef bulmamı söyledi" dedi.

"ONAYLATIP SİLAHLARI ALIP GELDİM"

Daha önceden adını duyduğum Reina'nın önünden saat 22.00 sıralarında geçtim. Fazla güvenlik önlemi olmadığını gördüğüm için burayı uygun bulduğumu onaylatmak için Rakka'ya bildirdim. Kabul edilmesi üzerine, kaldığım evdeki silahı ve el bombası olarak bildiğim Flashbang'leri alarak Reina'ya gelerek eylemi gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

"4-5 FARKLI EVDE KALDIM"

Eylem sonrası Rakka ile irtibata geçerek bir süre sessizce beklemesi gerekildiğini Konya'daki hücrenin kendisine ulaşacağını öğrendiğini söyleyen Masharipov, "Gelen talimat doğrultusunda Ali Mohammed Jameel (Esenyurt'ta yakalanan Irak'lı) ile irtibata geçtim ve Esenyurt'ta onun kiraladığı eve Senegal uyruklu Dina A. ile birlikte 4-5 farklı evde kaldık.

Jameel bize güvenliğin arttığını fark ettiğini söylemesiyle onun yeni kiraladığı eve geçtik" diye anlattığı öğrenildi.