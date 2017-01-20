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gecesi FETÖ'cü hainlerin kaçırdığı o geceyi anlattı

  • Giriş Tarihi: 20.1.2017 09:43
15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin kaçırdığı Fahri Kasırga o geceyi anlattı
15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin kaçırdığı Fahri Kasırga o geceyi anlattı

gecesi FETÖ'cü hainlein kaçırdığı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri , o gece yaşananları savcılığa anlattı. Kasırga'nın sözleri ihanetin ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi.

girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olan Fatih Kasırga'nın, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı nizamiyesinde zorla derdest edilerek sına ilişkin soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Darbe girişimi gecesi, , Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada, "Benim genel sekreterimi alıp götürdüler" demişti. Fatih Kasırga'nın iddianamede yer alan ifadesiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olayı, cep telefonunda konuşurlarken Kasırga'nın derdest edilmesi nedeniyle açık kalan cep telefonundan öğrendiği ortaya çıktı.

Silahlı FETÖ'cü hainler tarafından kaçırılan Kasırga'nın o geceye dair anlattıkları ihanetin ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi.

İşte Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga müşteki olarak alınan ifadesi:

"Vurun o zaman beni..."