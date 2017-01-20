15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin kaçırdığı Fahri Kasırga o geceyi anlattı

15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlein kaçırdığı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, o gece yaşananları savcılığa anlattı. Kasırga'nın sözleri ihanetin ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olan Fatih Kasırga'nın, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı nizamiyesinde zorla derdest edilerek kaçırılmasına ilişkin soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Darbe girişimi gecesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada, "Benim genel sekreterimi alıp götürdüler" demişti. Fatih Kasırga'nın iddianamede yer alan ifadesiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olayı, cep telefonunda konuşurlarken Kasırga'nın derdest edilmesi nedeniyle açık kalan cep telefonundan öğrendiği ortaya çıktı.

Silahlı FETÖ'cü hainler tarafından kaçırılan Kasırga'nın o geceye dair anlattıkları ihanetin ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi.

İşte Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga müşteki olarak alınan ifadesi:

"Vurun o zaman beni..."