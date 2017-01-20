17 Aralık fezlekesini 2 ay önce yüklemiş

Redhack operasyonunda gözaltına alınan Birgün gazetesi yöneticisi Mahir Kanaat’ın bilgisayarından 17 Aralık Fezlekesi çıktı. Dosyanın, 17 Aralık’tan 2 ay önce bilgisayara yüklendiği belirlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Redhack isimli yasadışı hacker grubu ile irtibatları tespit edilen ve grup adına kamuoyunda algı oluşturmaya çalışan 9 isme yönelik operasyon başlatmıştı. Başsavcılığın talimatı ile harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Derya Okatan, Mahir Kanaat, Ömer Çelik, Tunca Öğreten, Eray Sargın ve Metin Yoksu'yu gözaltına almıştı. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan Fatih Yağmur, Deniz Yücel ve Hünkar Alican Duman'ın yurtdışında oldukları anlaşılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.



3 KİŞİ TUTUKLU

Şüpheliler soruşturma savcısına ifade verdikten sonra 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçları kapsamında tutuklamaya sevk edildi. Şüphelilerden Tunca Öğreten, Ömer Çelik ve Mahir Kanaat tutuklanırken diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



2 AY ÖNCE KAYDEDİLMİŞ!

Tutuklanan şüphelilerden Birgün Gazetesi yöneticisi Mahir Kanaat'ın evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital veriler üzerinde yapılan incelemede 17 Aralık Fezlekesi'nin orijinal halinin operasyon yapılmadan 2 ay önce (22 Eylül 2013) bilgisayarına yüklendiği belirlendi. Orijinal olduğu tespit edilen fezlekenin internet ortamında bulunmasının mümkün olmadığını kaydeden savcılık, şüphelinin fezlekeyi ancak FETÖ/PDY'nin emniyet birimlerindeki üyelerinden alabileceğini değerlendirdi.



25 Aralık fezlekesi de bulundu

Yine savcılığın tespitlerine göre, 25 Aralık 2013'te gerçekleştirilmesi planlanan operasyonun fezleke örneği de şüpheli Mahir Kanaat'ın bilgisayarında ele geçirildi. Fezlekenin 25 Aralık operasyonundan 1 hafta önce yani 17 Aralık 2013 günü bilgisayara yüklendiği saptandı. Savcılık bu fezlekenin de ancak FETÖ/ PDY'ye mensup emniyetçilerden alınabileceğini değerlendirdi. Hem 17 Aralık hem de 25 Aralık fezlekelerini operasyonlardan çok önce elde eden Mahir Kanaat'ın FETÖ üyesi olmaktan tutuklandığı öğrenildi. Diğer şüpheli Ömer Çelik'in PKK terör örgütü üyesi olmak, Tunca Öğreten'in ise 'DHKP-C silahlı terör örgütü ile irtibatı sebebiyle tutuklandıkları kaydedildi.