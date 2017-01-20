2’si Özbek, biri Kırgız, biri Uygur 4 eşi var

Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov'u, DEAŞ'ı benimseyen Uygur, Özbek, Kırgız ve Kazaklar imam/önder olarak görüyordu. Hatta Uygur asıllı bir DEAŞ'lı kız kardeşini ona eş olarak verdi. Masharipov'un ikisi Özbek, biri Kırgız, biri de Uygur olmak üzere 4 eşi vardı. Türkiye'de kendini "Özbekistan İslami Hareketi hocası" diye tanıttı. Bu şekilde çevre edinen Özbek Masharipov'a, DEAŞ'ta ise "Ebu Muhammed El Horasani" kod adı verildi. Örgüt kendisine sahte Uygur kimliği de düzenledi. Uygur Türkleri'nin arasına girip Doğu Türkistan siyasetinden faydalanmaya çalıştı. DEAŞ propagandası yapan Masharipov, bu örgüt dışındaki tüm Müslümanları "mürted" (dinden dönmüş) olarak nitelendirdi. DEAŞ'ı reddeden Uygur Türkleri'nin İstanbul Zeytinburnu'ndaki lokantalarının bombalanması gerektiğini söyledi. Polis, azılı teröristle birlikte onunla irtibatlı olan hücreleri de çökertti.