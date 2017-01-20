Anayasa değişikliğinde 2. tur

TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin 13'üncü maddesi 343 oyla kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, 13. madde 343 oyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda yapılan gizli oylamaya 484 milletvekili katıldı.

Oylamada 136 ret oyuna karşılık, 343 evet oyu kullanıldı. 3 oy boş çıktı, 2 oy geçersiz sayıldı. Çekimser oy kullanılmadı.

Kabul edilen 13. maddeye göre, disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaş halinde, askerlerin görevleriyle ilgili işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler oluşturulabilecek.