ByLock’çu askerlere 10’ar yıl hapis

15 Temmuz’a katılmadığı halde ByLock kullanan 523 asker; havacı karacı ve denizci olarak gruplara ayrılarak haklarında iddianame hazırlandı. ByLock’çu askerlere 10 yıla kadar hapis istendi

ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklanan FETÖ mensubu askerler hakkındaki ilk iddianame hazırlandı. Gruplara ayrılan tutuklu 523 askerden ilk 10'u hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamenin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinden sonra yargılama başlayacak.

10'ARLI VE 20'ŞERLİ GRUPLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimine katılmayan ancak ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklanan askerlere yönelik hazırladığı iddianamede, tutuklu askerleri karacı, denizci ve havacı olarak gruplara ayırdı.

Darbe girişimine katılmayan ancak FETÖ'nün kripto haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 523 tutuklu asker hakkında 10'arlı ve 20'şerli gruplar halinde iddianame düzenlendi. Tutuklu 10 şüphelinin yer aldığı iddianamelerden ilki, başsavcılık onayına sunuldu.

38 HANELİ BYLOCK PAROLASI

İddianamede, MİT'in ByLock raporuna da yer verildi. 200 bini aşkın ByLock'çunun çok uzun haneli parolalar belirlediği, çözümü tamamlanan veriler arasında 38 haneye varan parolalar olduğu anlatıldı. Bu ilk iddianamede yer alan tutuklu sanıklardan Aykut Nihat Ş., Bülent A., Emrah D., Hasan C., Muhammet A., Mustafa A., Mustafa B., Oğuzhan Y., Yusuf D. ve Yusuf Y. ise ByLock'u indirmediklerini savundu.

İddianamede, FETÖ'nün TSK'da 1971'den itibaren nasıl örgütlendiği de anlatıldı: "İmamlar örgüt evlerinde, okullarda ve yurtlarda, askeri lise ve harp okullarına öğrenci hazırladı. 1984'ten sonra faaliyetler yoğunluk kazandı. TSK'ya yerleştirilen bu öğrencilerin çoğu albay ve üstü rütbelere ulaştı. Askeri sınavlarda usulsüzlükler yapıldı. FETÖ üyeleri, askeri disiplin ve hiyerarşi dışında ayrı bir disiplin ve hiyerarşik örgütlenmeye bağlı olarak çalıştı. Örgütten olmayan albay, amiral ve general kadrosu tasfiye edildi. Ergenekon, Balyoz ve benzeri davalar, TSK'daki diğer görüşteki askeri bürokrasinin tasfiyesi için açıldı.

PİLOT OYUNU

Orduda önlerini kesebilecek başarılı öğrencileri okullardan atmak için her türlü yola başvurdular. FETÖ'cü olmayanlara mobbing uygulandı. FETÖ, askeri hâkimler ve pilotlar üzerinde binbaşı, yarbay ve albay seviyesinde baskı kurdu. Pilotlar, TSK ile ilişiklerini kesip özel hava yollarında pilot olmaya zorlandı. Askeri pilot maaşlarının düşük tutulması sağlanarak kalifiye pilotların sivil havayolu şirketlerine geçmeleri sağlandı..."