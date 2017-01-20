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’ndan diplomasi trafiği!

İHA
  • Giriş Tarihi: 21.1.2017 00:25
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan diplomasi trafiği!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan diplomasi trafiği!

, Avrupa Parlamentosu Başkanı Tajani, Kanada Dışişleri Eski Bakanı Dion, İzlanda Dışişleri Eski Bakanı Alfredsdottir, Romanya Dışişleri Eski Bakanı Comanescu ve Ürdün Dışişleri Eski Bakanı Judeh ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışileri kaynaklarından alınan bilgilere göre; Vaşington'da bulunan bugün (20 Ocak) Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani'yi arayarak kendisini yeni görevinden dolayı tebrik etti ve başarılar diledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun, ayrıca Kanada Dışişleri Eski Bakanı Stephane Dion ve İzlanda Dışişleri Eski Bakanı Lilja Alfredsdottir'yi arayarak görevleri esnasında dayanışmaları ve katkıları için muhataplarına teşekkür edip iyi dileklerini ilettiği öğrenildi.

Çavuşoğlu, benzer şekilde geçtiğimiz günlerde de Romanya Dışişleri Eski Bakanı Lazar Comanescu ve Ürdün Dışişleri Eski Bakanı Naser Judeh ile telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.