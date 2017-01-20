FETÖ tutuklularının "peygamber ziyareti" yalanı

Tutuklu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının, birbirlerinin moralini yüksek tutmak için rüyalarında Hazreti Muhammed'i cezaevini ziyaret ederken gördüklerini söyledikleri, bir şüphelinin ailesine yazdığı mektupla ortaya çıktı.

Cezaevi müdürlüklerine ulaşan tutuklularca yazılan mektuplar ve zanlıların birbirlerine gönderdikleri notlarda anlatılan rüyalarla, FETÖ mensuplarının moralleri yüksek tutulmaya çalışılıyor.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki cezaevinde tutuklu bulunan bir zanlı, ailesine gönderdiği mektupta iki farklı rüyaya yer verdi.

Zanlı, cezaevinde tutuklu bulunan başka bir örgüt üyesinin rüyasında Hazreti Muhammed'in cezaevini ziyaret ettiğini gördüğünü belirtti.

Tutuklu, mektupta, "Alemlerin efendisinin karşı koğuşumuzu ziyaret ettiğini ve verdiği mesajı duydum. Neredeyse mutluluk zehirlenmesiyle komaya girecek durumdayım." ifadelerine yer verdi.

Mektupta, iki rüya şöyle anlatıldı:

"Efendimiz, yanında İmam-ı Rabbani hazretleriyle geliyor ve 'Buraları artık Medrese-i Yusufiye değil, Medrese-i Muhammediye.' diyor. Bir bacımız da yakınını ziyarete geliyor. Park yerinde arabada beklerken bizim bulunduğumuz yeri Kabe-i Muazzama olarak görüyor ve içeri girmek istiyor ama oradaki görevli 'Sen buraya giremezsin.' diyor. Bizim duyduklarımızdan kayda değer olanlar bunlar."

- Bakan Bozdağ'ın açıklamaları

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstinaf Mahkemeleri 1. Değerlendirme Toplantısı'nda dün yaptığı konuşmada, cezaevinde ve cezaevi dışındaki örgüt üyelerinin diri tutulması amacıyla çeşitli rüyaların uydurulduğunu söylemişti.

Cezaevindeki örgüt mensupları vasıtasıyla yaygınlaştırılan rüyalarla örgütün içerisinde olup da vazgeçmek isteyenlerin kandırıldığını belirten Bozdağ, FETÖ'nün, peygamberlerin, İslam büyüklerinin hayatlarını örgüt üyelerinin hayatlarına benzeterek motivasyonu sağlamayı amaçladığını vurgulamıştı.