FETÖ'den aranan başsavcı noterde otomobilini devrederken yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan başsavcı, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobilini devretmek üzere geldiği noterde yakalandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Başsavcı olarak görev yapan Mustafa Bıyık, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Eylül ayında Şanlıurfa'ya tayin oldu. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan Bıyık hakkında daha sonra yakalama kararı çıkarıldı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bıyık'ın, Saray'a oğlunun yanına geldiği bilgisini polis ekipleri harekete geçti. Bıyık, otomobilini devretmek için geldiği noterde devir işlemleri sırasında gözaltına alındı. Geceyi Saray İlçe Emniyet Müdürlüğünde geçiren Bıyık, 'FETÖ/PDY örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak Tekirdağ Cezaevine gönderildi.