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AA
  • Giriş Tarihi: 20.1.2017 23:22
FETÖ'nün 'Başbakanlık imamı' hakkında yakalama kararı!
FETÖ'nün 'Başbakanlık imamı' hakkında yakalama kararı!

'ta, Fetullahçı Terör Örgütünün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün "" olduğu belirlenen şüpheli hakkında çıkarıldı.

'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün "" olduğu belirlenen şüpheli hakkında çıkarıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda alınan ifadeler ve çalışmaların ardından Sağlık Bakanlığında memur olarak çalışan "Ahmet" kod adlı N.E'nin "Başbakanlık imamı" olduğu tespit edildi.

N.E. ve eşi S.E'nin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlendi.