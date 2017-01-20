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'nün "" tutuklandı!

AA
  • Giriş Tarihi: 20.1.2017 23:20
FETÖ'nün "ilahiyat imamı" tutuklandı!
FETÖ'nün ilahiyat imamı tutuklandı!

'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "" olduğu belirlenen öğretmen tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, /PDY'nin Ağrı, Bayburt ve Trabzon'da ilahiyat fakülteleri öğretim görevlilerinden sorumlu 28 yaşındaki Adem Yeşilbaş'ı, 2 gün önce Niğde'deki evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen ve "" olduğu belirtilen Yeşilbaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.