Fuat Avni’nin son sözleri: “Bizi tutuklayacaklar ben kaçıyorum”

Said Sefa: “Bizi tutuklayacaklar. Ben kaçıyorum, siz de kaçın iki ay yakalanmayın” İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "fuatavni'' hesabının kurucusu olduğu tespit edilen Said Sefa’nın, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardından FETÖ’nün internet sitesi “haberdar.com” Haber Koordinatörü Ahmet Memiş’e, “Bizi tutuklayacaklar. Ben kaçıyorum, siz de kaçın. İki ay yakalanmayın, ben yakalanırsam beni infaz edecekler" dediği ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "fuatavni'' hesabının kurucusu olduğu tespit edilen Said Sefa'nın, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardından FETÖ'nün internet sitesi "haberdar.com" Haber Koordinatörü Ahmet Memiş'e, "Bizi tutuklayacaklar. Ben kaçıyorum, siz de kaçın. İki ay yakalanmayın, ben yakalanırsam beni infaz edecekler" dediği ortaya çıktı.

Said Sefa ve Ahmet Memiş'in, 15 Temmuz gecesi darbeci askerlerin insanlara ve arabalara saldırdıklarına ilişkin görüntüleri yayınlayan editörlere kızdıkları editörler tarafından açıklandı.

SEFA KAÇTI, MEMİŞ TUTUKLANDI

"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ''silahlı terör örgütü yönetmek'' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen Said Sefa yurt dışına kaçarken, Ahmet Memiş, FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Ahmet Memiş hakkında, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

KOÇ: FUAT AVNİ'NİN TWEETLERİNİ HABERLEŞTİRMEMİZ İSTENDİ

İstanbul'da FETÖ/PDY terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, FETÖ firarisi Said Ercan'ın Genel Yayın Yönetmeni olduğu "haberdar.com" adlı internet sitesinin editörü Volkan Koç'un tanık ifadeleri yer alıyor.

Tanık Volkan Koç (haberdar.com editörü): Aralık 2015'de Mısır'dan İstanbul'a dönerek haberdar, sitesinde editör olarak çalışmaya başladım. İşe başladığımda patronum Said Sefa hakkında cemaatten olduğuna dair dedikodular oldu. Bu durumu Said Sefa'ya sordum. Said Sefa, '17/25 Aralık sürecinden sonra AK Parti'ye muhalif olmaya karar verdiğini cemaatçi olmadığını' iddia etti.

Fuatavni hesabının paylaşımlarını genelde gece editörü Mehmet Aydoğmuş girdi. Gündüz tweet atıldığında ise Ahmet Memiş arayarak fuatavni Twetinin haberleştirilmesini isterdi. Darbe teşebbüsü günü de haberi whatsapp üzerinden Mehmet Aydoğmuş'a saat: 21:42 sıralarında bildirildi.

Askerlerin insanlara ve arabalara saldırdıklarına ilişkin görüntü gönderildi. Bu konu haber olunca Ahmet Memiş ve Said Sefa, bana ve editörlere sorulmadan haber yapılmasına kızdılar. (…) Daha sonra Said Sefa ve Ahmet Memiş, "Bizi tutuklayacaklar" şeklinde yazıştılar. İki gün sonra (17 Temmuz) Said Sefa toplantı yaptı ve "Arkadaşlar ben kaçıyorum siz de kaçın iki ay yakalanmayın, ben yakalanırsam beni infaz edecekler" dedi.

FETÖ'nün finanse ettiği "Haberdar" adlı internet sitesi, OHAL kapsamında yayınlanan KHK'larla kapatılmıştı.

Kaynak: Sabah.com.tr