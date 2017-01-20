‘Gülen ByLock mesajıyla örgütü motive ediyordu’

FETÖ'nün TSK mahrem abilerine yönelik yürütülen Konya'daki soruşturmada, subaylara mahrem abilik yaptığı belirlenince gözaltına alınan ve itirafçı olan gizli tanık diş hekimi, örgütün karanlık ağını deşifre etti.

'KENDİMDEN UTANDIM'

Ortaokul 8. sınıfta FETÖ ile tanıştığını örgütü dini bir yapı olarak gördüğü için faaliyetlerine katıldığını ve birçok aktif görevde bulunduğunu belirten gizli tanık, "Cumartesi günleri Ankara'ya gidip sorumlu olduğum öğrencilerle buluşuyordum ve tüm masraflarımı karşılıyorlardı. Ama orada oturan ailemle bile görüşmeme izin vermediler" dedi. İtirafçı mahrem abi şunları anlattı: "TSK içinden aldığımız bilgileri 'istihbarat direktörü' gibi görev yapan örgüt yöneticisine gizli toplantıyla aktarıyorduk. Askeri öğrencilere ileteceğimiz talimatlar da aynı yolla bize ulaşırdı. Örgütün bütün talimatlarının ulaştırılmasında bu yol kullanılırdı. 17-25 Aralık kumpasının ardından ByLock aracılığıyla, Fetullah Gülen'den 'Yakında kurtulacağız, biraz sabredin' gibi motive edici mesajlar gönderilir ve kısa süre sonra otomatik olarak silinirdi. 15 Temmuz'da bu yapının gerçek eli kanlı bir terör örgütü olduğunu gördüm. O gece kendimden utandım. Ne kadar hata yaptığımı anladım. Bu teröristlerin deşifre edilmesi için devletimin bana vereceği her türlü göreve hazırım."