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Milletvekili Başaran gözaltına alındı

AA
  • Giriş Tarihi: 20.1.2017 09:53 Güncelleme Tarihi: 20.1.2017 09:55
HDP Batman Milletvekili Başaran gözaltına alındı
HDP Batman Milletvekili Başaran gözaltına alındı

Milletvekili , Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, "terör örgütüne yardım ve yataklık" iddiasıyla hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermeye gitmeyen Batman Milletvekili Başaran için yakalama kararı çıkartıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde Ankara'da gözaltına alınarak emniyete götürülen Başaran'ın, ifadesi alınmak üzere Ankara Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.