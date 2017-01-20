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: Müdürlüğü'ne girişimi!

AA DHA
  • Giriş Tarihi: 20.1.2017 20:19 Güncelleme Tarihi: 20.1.2017 20:49
SON DAKİKA: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne roketli saldırı girişimi!
SON DAKİKA: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne roketli saldırı girişimi!

Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasının yakınlarına roketatarlı saldırı girişimi olduğu, roketatarın müdürlük binasına isabet etmediği öğrenildi.

Müdürlüğü'ne lav silahıyla ateş açıldığı, binanın bahçe duvarının isabet aldığı saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, 'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin arka sokağından, C Blok binasına doğru lav silahıyla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu, bahçe duvarı isabet alırken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayın ardından bir kişinin ara sokaklara doğru kaçtığı, şahsın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı öğrenildi.

VALİ ŞAHİN'DEN İLK AÇIKLAMA!

Vali Vasip Şahin: İl Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarına isabet eden bir lav silahı saldırısı meydana gelmiş olup, personelimizden ölü,yaralı bulunmamaktadır.