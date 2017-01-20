İstanbul Emniyetinde atamalar belli oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki görev değişiklikleri kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğüne Ahmet Cengiz Koçak, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne Oktay Çelik, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne İlker Küçükhıdır getirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne Ahmet Cengiz Koçak, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne Oktay Çelik, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne İlker Küçükhıdır getirildi - Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Erdem Torlak, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü Cenk Özmen oldu

Yeni düzenlemeye göre, il emniyet müdür yardımcıları ve görev alanları şöyle oluştu:

Ali Tuna Coşkun (Asayiş, Çocuk ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü), Atalay Bahar (A Bölgesi tüm ilçeler, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü), Dursun Küçükyılmaz (Maltepe, Ataşehir, Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürlüğü), Erden Bursalı (Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü, İnterpol-Europol Şube Müdürlüğü, Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü), Eyüp Sabri Öksüz (Tuzla, Pendik, Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü), Faik Ozan Karadağ (Zeytinburnu, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü), Gaffar Demir (Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü), Haydar Özdemir (Güvenlik Şube Müdürlüğü, Radyo Televizyon ve Foto Film Şube Müdürlüğü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü), Hilmi Korhan Zilcioğlu (Polisevi Şube Müdürlüğü, Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü) Kadir Alçıkaya (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü, Tanık Koruma Şube Müdürlüğü) Kadir Yırtar (Koruma Şube Müdürlüğü) Kayhan Şahan (Bakırköy, Bahçelievler, Turizm Şube Müdürlüğü), Kıvanç Demir (Kartal, Sultanbeyli, Adalar), Levent Hasan Özen (Esenyurt, Büyükçekmece, Silivri, Çatalca), Mehmet Çatal (Fatih, Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü, Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü), Mehmet Ekici (Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy), Mesut Gezer (Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü) Murat Karakaya (Beşiktaş, Sarıyer, Şişli), Murat Oğuzhan Kılıç (Boğaziçi Köprüsü Koruma Şube Müdürlüğü), Murat Şahin (Eyüp, Bayrampaşa), Mustafa Acıkara (Küçükçekmece, Başakşehir), Mustafa Aksu (Avcılar, Beylikdüzü), Necmettin Öztürk (Personel Şube Müdürlüğü, Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü), Nihat Yıldırım (Sancaktepe, Beykoz, Çekmeköy, Şile) Oğuz Çuhadar (C bölgesi tüm ilçeler), Ömer Burak Aktaş (Bağcılar, Esenler, Güngören), Ömür Ceylan (Yabancılar Şube Müdürlüğü, Pasaport Şube Müdürlüğü, Hudut Kapıları Büro Amirliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Amirliği), Seylan Demir (İkmal Şube Müdürlüğü, Bütçe Şube Müdürlüğü, İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü, Ulaştırma Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü), Sinan Kökten (B Bölgesi tüm ilçeler, Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü), Turgay Aytepe (Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü), Yüksel Toprak (Beyoğlu, Kağıthane), Zafer Ağırkaya (Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü), Mustafa Güntekin (Eğitim Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Genel Denetim ve Disiplin Şube Müdürlüğü).

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ

Görev değişiklikleri kapsamında, 41 şube müdürlüğüne yeni isimler atandı.

Yeni görevlendirme yapılan şube müdürlüklerinden Asayiş Şube Müdürlüğüne Ahmet Cengiz Koçak, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğüne Hüseyin Güleç, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne Yener Yaşar, Bütçe Şube Müdürlüğüne Filibya Saral, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne Muharrem Yazgan, Çocuk Şube Müdürlüğüne Serken Gömce, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne Oktay Çelik, Güvenlik Şube Müdürlüğüne Hasan Cevher, Hukuk İşleri Soruşturma Şube Müdürlüğüne Feramuz Çetin, Koruma Şube Müdürlüğüne Kamil Yıldırım, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne İlker Küçükhıdır, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürülüğüne Murat Bal, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne Murat Mutlu, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne Osman Katipoğlu, Personel Şube Müdürlüğüne Ömer Kumlu, Polisevi Şube Müdürlüğüne Neslihan Türkün Alpay, İstanbul Sabiha Gökçe Havalimanı Şube Müdürlüğüne Nilgün Selvi, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne Özgür Karlıtepe, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne Hakan Demir, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğüne Mehmet Karaca, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğüne Esra Zeyrek Şirin, Tanık Koruma Şube Müdürlüğüne Ahmet Umutlu, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne Leman Süheyla Soylu, Turizm Şube Müdürlüğüne Murat Çetiner, Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğüne Tunç Kuş, Yabancılar Şube Müdürlüğüne Serpil Hatipoğlu getirildi.

İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİ

Yeni düzenlemeyle, aralarında Bakırköy, Kadıköy, Zeytinburnu, Ümraniye, Küçükçekmece, Güngören, Gaziosmanpaşa ve Esenyurt'un da bulunduğu 19 ilçenin emniyet müdürü değişti.

Buna göre, 39 ilçenin emniyet müdürleri şu isimlerden oluştu:

Murat Bingöl-Adalar, Mustafa Haluk Öztürk-Arnavutköy, Oğuz Kaan-Ataşehir, Hakan Bolat-Avcılar, Murat Taner-Bağcılar, Kenan Şaban Süzgün-Bahçelievler, Erdem Torlak-Bakırköy, Levent Binici-Başakşehir, Necati Aktuğ Şahin-Bayrampaşa, Caner Coşar-Beşiktaş, Mehmet Sururi Saydam-Beykoz, Niyazi İnci-Beylikdüzü, İsmail Kılıç-Beyoğlu, Murat Yıldırım-Büyükçekmece, Bülent Çelik-Çatalca, Cevdet Hürol Öztürk-Çekmeköy, Cihat Dağdeviren-Esenler, Hakan Becel-Esenyurt, Mustafa Koçyiğit-Eyüp, Hakan Yılmaz-Fatih, Hüseyin Göllüce-Gaziosmanpaşa, Sinan Çamuroğlu-Güngören, İbrahim Kocaoğlu-Kadıköy, Birol Taşkoparan-Kağıthane, Efkan Korkmaz-Kartal, Uğur Özdoğanoğlu-Küçükçekmece, Salih Şahbey-Maltepe, Alpaslan Atasoy-Pendik, Kenan Kurt-Sancaktepe, Ercan Çamırcı-Sarıyer, Hakan Çalışkan-Silivri, Ayhan Karaduman-Sultanbeyli, Ufuk Kayadelen-Sultangazi, Abdulvahit Ünal-Şile, Murat Turhan-Şişli, Müslüm Kahraman-Tuzla, Hakan Torun-Ümraniye, Gürhan Kaya-Üsküdar, Cenk Özmen- Zeytinburnu.

Atamaların, terfi, il dışı atamalar ve görülen lüzum üzerine yapılan değerlendirmeler sonucu gerçekleştiği bildirildi.