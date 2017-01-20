X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER İstanbul'da adliye personeline FETÖ operasyonu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'da personeline u!

AA
  • Giriş Tarihi: 20.1.2017 19:52
İstanbul'da adliye personeline FETÖ operasyonu!
İstanbul'da adliye personeline FETÖ operasyonu!

Adalet Sarayı'nda görevli personele yönelik da 13 şüpheli gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) yapılanmasına yönelik da 13 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli, aralarında zabıt katibi ve mübaşirlerin de bulunduğu 13 personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bu doğrultuda çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı.

Aralarında zabıt katibi ve mübaşirlerin de bulunduğu personelin odalarında arama yapıldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü yerleşkesine getirildi.