İşte katliam ekibi

SABAH, Reina katliamcısının destek ekibine ulaştı. Farklı ülkelerden gelen bu DEAŞ mensuplarından kimisi teröristi evinde sakladı, kimi de polislerle girdiği çatışmada aynı araçtaydı

SABAH, Reina katliamını gerçekleştiren katil Abdulgadir Masharipov'un katliam ekibine ulaştı. Yılbaşı gecesi gerçekleştirilen Reina katliamında terörist ile işbirliği yapan gerek eylemi gerçekleştirmesine, gerekse de kaçışına yardım eden DEAŞ militanlarının çok çeşitli ülke ve ırka mensup kişiler olması dikkat çekti. Teröristin Zeytinburnu, Sefaköy ve Esenyurt'ta saklandığı günlerde kendisine yardım eden şüpheliler tek tek gözaltına alındı.



