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Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu

  • Giriş Tarihi: 20.1.2017 11:12 Güncelleme Tarihi: 20.1.2017 11:12
Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu
Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen 4 öğretmenden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, Milli Eğitim Bakanlığınca görevlerinden ihraç edilen 4 öğretmen gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmenlerden Y.G, S.U. ve C.Ö. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Y.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.