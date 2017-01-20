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'de operasyonu: 14 na alındı!

AA
  • Giriş Tarihi: 20.1.2017 22:15
Kırıkkale'de FETÖ operasyonu: 14 polis gözaltına alındı!
Kırıkkale'de FETÖ operasyonu: 14 polis gözaltına alındı!

'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda, aralarında 4. sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 14 na alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, üyesi oldukları iddiasıyla emniyet mensuplarına yönelik operasyon başlattı.

Operasyonda 4. sınıf emniyet müdürleri U.A ve A.A ile S.A, Ç.D, Ö.Ü, İ.T, Y.Ç, C.B, H.Ş, Y.Ş, S.K, Ö.H, H.K. ve H.A. na alındı. Şüphelilerin adreslerinde de arama yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.