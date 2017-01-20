Kırıkkale'de FETÖ operasyonu: 14 polis gözaltına alındı!

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında 4. sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 14 polis gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla emniyet mensuplarına yönelik operasyon başlattı.

Operasyonda 4. sınıf emniyet müdürleri U.A ve A.A ile S.A, Ç.D, Ö.Ü, İ.T, Y.Ç, C.B, H.Ş, Y.Ş, S.K, Ö.H, H.K. ve H.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde de arama yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.