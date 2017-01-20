Kritik viraj aşıldı

Tarihi anayasa değişikliği teklifinin en önemli 9 maddesi ikinci turda da firesiz kabul edildi. Kalan 9 maddenin de TBMM’den geçmesi halinde cumhurbaşkanlığı sistemini içeren anayas değişikliği milletin önüne gidecek

Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören 18 maddelik tarihi anayasa değişikliği teklifinin en önemli ilk 9 maddesi ikinci turda da firesiz kabul edildi. Partili cumhurbaşkanını içeren 7'nci madde ilk turda olduğu gibi yine 340 'evet'le kabul edildi. Sonuç AK Parti milletvekillerince ayakta alkışlandı. Anayasa değişikliği teklifinin ikinci turunun ilk gün mesaisinde Meclis Genel Kurulu'nda 7 madde kabul edildi. 7'nci maddenin oylamasına 484 milletvekili katılırken 136 milletvekili ret, 1 çekimser,4 boş ve 3 geçersiz oy kullandı. İlk turda da 7'nci maddeye 340 kabul oyu kullanılmıştı.



TUTANAK OYUNU BU KEZ TUTMADI: Maddenin oy sayımının ardından TBMM Başkanlık Divanında oturan Meclis Kâtip Üyesi CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü oy sayımına ilişkin tutanağı imzalamadı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, tutanağı Meclis Kâtip Üyesi AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü'ye imzalattı.



CUMHURBAŞKANI'NIN PARTİSİYLE İLİŞİĞİ KESİLMEYECEK: Teklifin önemli maddeleri arasında yer alan ve Anayasa'nın 101'nci maddesinde değişiklik öngören 7'nci madde ile 'Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği kesilir' hükmü Anayasa'dan çıkarılıyor. Böylece partili cumhurbaşkanının önü açılıyor. Maddeye göre Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip, Türk vatandaşları arasından doğrudan halk tarafından seçilecek. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olacak. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilecek. Cumhurbaşkanlığına siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek. Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin TBMM üyeliği sona erecek. Genel oyla yapılacak seçimde geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, takip eden ikinci pazar günü ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy alan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.



AÇIK OY TARTIŞMASI

CHP ve HDP, AK Parti milletvekillerinin gizli bir şekilde oylarını kullanmadığını öne sürerek itiraz etti. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, AK Parti sıralarına doğru yöneldi. Akar ile AK Partili Ali İhsan Yavuz arasında yaşanan tartışmanın yumruklu kavgaya dönüşmesini araya giren milletvekilleri önlerken TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı birleşime ara verdi. Genel Kurul'da görevli kavaslar, birleşime verilen arada, kupaların içindeki zarfları topladı. Verilen aranın ardından ise Bahçekapılı sonucun şaibeli olacağı gerekçesiyle oylamayı iptal ettiğini bildirdi. Bunun üzerine de 6'ncı maddenin oylaması yeniden yapıldı. Oylama sonucunda 342 kabul oyu kullanıldı. 485 milletvekilinin katıldığı oylamada maddeye 138 ret, 3 boş ve 2 geçersiz oy çıktı.



8'İNCİ VE 9'UNCU MADDELER DE GEÇTİ

Anayasa değişikliği teklifinin 8 ve 9. maddeleri de dün Meclis'ten geçti. 483 vekilin katıldığı 8. madde oylamasında 339 kabul, 138 ret, 1 çekimser, 2 boş, 3 de geçersiz oy çıktı. Buna göre, cumhurbaşkanı devletin ve yürütmenin başı olacak, başkomutanlık sıfatını taşıyacak. Bakanlar ve üst düzey bürokratlar cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Anayasa ile belirlenen çerçevede kararname çıkartabilecek. Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunu düzenleyen teklifin 9. maddesi de 341 oyla kabul edildi. 483 vekilin katıldığı oylamada 137 ret, 4 boş ve 1 geçersiz oy çıktı.