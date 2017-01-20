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'in na yerleştirilmesi ile ilgili flaş gelişme

AA
  • Giriş Tarihi: 20.1.2017 13:47 Güncelleme Tarihi: 20.1.2017 13:50
Mehdi Eker'in aile mezarlığına patlayıcı yerleştirilmesi ile ilgili flaş gelişme
Mehdi Eker'in aile mezarlığına patlayıcı yerleştirilmesi ile ilgili flaş gelişme

Bismil ilçesinde yakalanan örgüt mensuplarından birinin, AK Genel Başkan Yardımcısı 'in na yerleştiren teröristler arasında yer aldığı tespit edildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yakalanan 3 teröristten birinin, AK Genel Başkan Yardımcısı 'in na geçen yıl yerleştiren örgüt üyeleri arasında yer aldığı belirlendi.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gece yapılan yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan araçta yakalanan 3 teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Araştırmada, gözaltına alınan örgüt mensuplarından birinin, geçen yıl AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker'in aile mezarlığında annesi ve ağabeyinin kabirlerinin yakın çevresine patlayıcıları yerleştiren teröristler arasında yer aldığı ortaya çıktı.

AİLE MEZARLIĞINDA 640 KG PATLAYICI BULUNMUŞTU

Tepe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince 10 Ekim 2016'da Tepe Mezarlığı'na giden stabilize yol üzerindeki bidonda 240 kilogram, Eker'in annesi ve ağabeyinin kabirlerinin yakın çevresindeki 5 noktada da 12 kilogramlık 8 mutfak tüpüne infilaklı fitille irtibatlandırılmış 400 kilogram el yapımı patlayıcı yerleştirdiği tespit edilmişti. Patlayıcılar, kabirlere zarar verilmeden imha edilmişti.

AK PARTİLİ MEHDİ EKER'İN AİLE MEZARLIĞINDA 640 KİLO PATLAYICI BULUNDU!