SABAH’a iftira atan Hürriyet’e yargı dersi

Hürriyet'in internet sitesinde SABAH'a yönelik iftira dolu haberle ilgili ders niteliğinde bir karar çıktı.

1 Ocak'ta SABAH'ın internet sitesinde "FETÖ'nün iç savaş planı devrede" başlıklı haber yayımlandı. Haberde "FETÖ ve PKK ile bağlantılı medya tam da provokasyonun ortasında. Odatv, Birgün gazetesi, Doğan medyası tamamen bu kaos için çalışacak" denildi.



Bu haber üzerine Doğan medyası bir haberde SABAH hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. Hürriyet'in internet sitesindeki haberde, SABAH'ın düne kadar FETÖ'yü "muhterem hocaefendi" diye gösterdiği iftirası atıldı.



SABAH'ın avukatları İstanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurup Hürriyet'in "kişilik haklarını ihlal edici nitelikte" yayın yaptığını öne sürdü. Hâkimlik, "Basın, objektif sınırlar içinde kalmak suretiyle yayın yapmalıdır" diyerek Hürriyet'in haberinin siteden kaldırılmasına karar verdi. Kararda haberin kişilik haklarını ihlal ettiği belirtildi.

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