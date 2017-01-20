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ARKADAŞINA GÖNDER Şanlıurfa'da terör örgütlerine operasyon!
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'da ne !

AA
  • Giriş Tarihi: 20.1.2017 19:21
Şanlıurfa'da terör örgütlerine operasyon!
Şanlıurfa'da terör örgütlerine operasyon!

'da terör örgütü , ve üyesi oldukları iddiasıyla 17 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde terör örgütü , ve üyelerinin bulunduğu adreslere eş zamanlı düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ, El Nusra ve Fetih El Şam üyesi olduğu iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel kitap, Fetih El Şam'ın sözde bayrağı, kalaşnikof, tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Örgüt faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylem kabiliyetlerini önlemeye yönelik operasyonda gözaltına alınanların sorgularına başlandı.