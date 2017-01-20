Son 15 yıldaki Sayıştay sınavı sorularını çalmışlar

FETÖ'nün son 15 yıla ait Sayıştay sorularını da çaldığı ortaya çıktı. Nitekim Sayıştay'da çalışanların yüzde 6'sı ByLock kullanıcısı çıktı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ve ÖSYM yetkilileri, ÖSYM'nin geçen 15 yıldaki sınav sorularının bulunduğu bilgisayarları inceliyor. Bilgisayarların imajlarını ve log kayıtlarını inceleyen uzman ekipler, son 15 yılın sınav sorularının tamamının çalındığını saptadı. Söz konusu incelemede, FETÖ'cülerin dikkat çekmemek için, çalınan ÖSS sorularını kısmen, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Askeri Lise Sınavı (ALS), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ve Sayıştay sınavı sorularının ise tamamının kullanıldığı belirlendi.

SAYIŞTAY'IN YÜZDE 6'SI BYLOCK'ÇU ÇIKTI

İncelemeler, devlet harcamalarını denetleyen, yargısal yetkisi de bulunan bir kurum olan Sayıştay'da çalışanların yüzde 6'sının, ByLock kullandığını da ortaya koydu. 2010 KPSS sorularının çalınmasına yönelik soruşturmada ise, 120 soruda 100 üzerinden net yapan 3 bin 227 şüpheliden bin 181'inin ByLock kullandığı saptandı. Darbe girişiminde aktif rol alan askerlerin eşlerinden 75'inin 2010 KPSS şüphelisi olduğu ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak çalıştıkları belirlendi.