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haberi: Generali kaçırıp ağzını bantlayan cilere ilişkin tamamlandı

NAZİF KARAMAN NAZİF KARAMAN
  • Giriş Tarihi: 20.1.2017 13:26 Güncelleme Tarihi: 20.1.2017 14:24
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Son dakika haberi: Generali kaçırıp ağzını bantlayan darbecilere ilişkin soruşturma tamamlandı
Son dakika haberi: Generali kaçırıp ağzını bantlayan darbecilere ilişkin soruşturma tamamlandı

Deniz Harp Okulu Komutanı ’in 15 Temmuz gecesi kaçırılması ile ilgili tamamlandı. 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca  hazırlanan Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Deniz Harp Okulu Komutanı 'in 15 Temmuz gecesi kaçırılması ile ilgili tamamlandı.

'nün 15 Temmuz girişimi sırasında, istqnbul'da Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'i lojmanında, ellerini kelepçeleyip, ağzını bantlayarak Maltepe Askeri Cezaevi'ne kapatan, 5'i tutuklu 9 subay hakkında dava açıldı.

3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak ağır ceza mahkemesine gönderildi.