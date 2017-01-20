Teröristin çocuğu devlet korumasında

Reina katliamcısının oğlu devlet tarafından korumaya alındı. Masharipov’un Ipad’inde ise Telegram’ın yanı sıra DEAŞ’la haberleşme sağladığı ByLock benzeri bir program bulundu

İstanbul Esenyurt'ta yakalanan Reina katlamcısı Abdulgadir Mashoripov'un yeri, bölgeye karargâh kuran MİT'in teknik takibiyle belirlendi. Mashoripov'a ait Ipad'de, örgütün kullandığı özel program ve bu programla nasıl haberleştiği ortaya çıkarıldı. Teröristin oğlu ise korumaya alındı.

Saldırı sonrası iz süren polis, hücre evlerinden birinde ele geçen teröriste ait Ipad'i MİT'e gönderdi. MİT bilişim uzmanları, cihazda teröristin 28 Aralık'ta Taksim'de çektiği selfie görüntüleri ile Reina'nın içini gösteren görüntülere ulaştı. Keşif yapıldığını gösteren bu görüntüler 5-6 Ocak'ta bilinçli olarak medyaya sızdırıldı. Böylece hem teröristi ihbar mekanizması oluşturuldu hem de teröristin psikolojik olarak etkilenmesi sağlandı.



MİT'TEN SİBER ABLUKA

Uzmanlar, cihazda Telegram'ın yanı sıra kriptolu bir görüşme programı daha tespit etti. FETÖ'cülerin kullandığı ByLock'a çok benzeyen programın şifresi henüz kırılamazken, Telegram'da teröristin görüşmeleri ortaya çıkarıldı. Saldırı öncesi ve sonrasında görüşülenler tek tek belirlendi. Türkiye sözde emir yardımcısı İlyas Momoşaripov ve teröristin eşi de bu isimleri teyit edince terörist için çember daraldı.



1.5 YAŞINDAKİ KIZI ANNESİYLE

Terörist, panikleyerek yurtdışına kaçma fırsatı ararken saldırının planlayıcısı olan şüpheli 12 Ocak'ta yakalandı. Onun verdiği Esenyurt'taki 5 adres abluka altına alındı ve MİT, 14 Ocak'ta bölgeye siber izleme karargâhı kurdu. Adresler 3 gün boyunca takip altına alındı. MİT, 16 Ocak akşamı evden yoğun şekilde Telegram görüşmeleri yapıldığını fark etti. Masharipov, örgüt yöneticileriyle Telegram üzerinden görüşme yapıyordu.

Evde çocuk ve kadınların olduğu anlaşılınca operasyon timine 'Bekle' talimatı verildi. Evdeki bir kadının, teröristin çocuğuyla birlikte markete gitmesi üzerine düğmeye basıldı.

Çocuk ve kadın da markette gözaltına alındı. Korumaya alınan çocuk, adresi gizli tutulan bir yere götürüldü. Teröristin 1.5 yaşındaki kızı ise annesiyle emniyette tutuluyor.

MİT'in tespitlerine göre DEAŞ da FETÖ gibi kriptolu bir haberleşme programı kullanıyor. Şifresi hâlâ kırılamayan programın adı güvenlik gerekçesiyle kamuoyu ile paylaşılmıyor. DEAŞ, eylem talimatlarını bu programla veriyor. Yazılı ve görüntülü görüşmeler ise Telegram üzerinden yapılıyor.