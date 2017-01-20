Trump 'nasıl bir göreve' başlıyor?..

Sabah yazarı Melih Altınok bugünkü yazısında ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasını, Obama'nın gidişini ve bundan sonrası için beklentileri yazdı. Trump'tan Türkiye'nin istediklerine de değinen Altınok bunların gerçekleşmesi durumunda Amerikan çalkantılarının başka bölgelerde su bulandırmasının sonlanacağını belirtti. İşte Altınok'un yazısının ilgili bölümü

Seni de başkan yaptırmayacaklardı, unutma!

Yeni Başkan Trump da umut vaat ediyor.

Umarız ki ABD müesses nizamı onu da ham yapmaz, esir almaz...

Umudumuzu artıran Trump'ın, Obama'nın aksine daha göreve başlamadan bu öğütücü mekanizmalara karşı tavır alması.

Geçenlerde yazmıştım, kendisine daha başkan olmadan brifing bahanesiyle kafa kol atmaya kalkan CIA raportörlerini Beyaz Saray'dan kovuyor örneğin...

Yerleşik medyayı, CNN'i "Yalancısınız" diye azarlıyor. "Özgür basın olsaydı Twitter kullanmazdım" diyor...

"NATO niye var" diye soruyor. "Ortadoğu'da niçin varız" diye sorguluyor...

Özetle sessiz sedasız, kenarlara sürtmeden, uyum imajıyla değil, küresel düzene"çıkıntılık" vaadiyle geliyor Trump.

Bakalım, ne kadar akıllı ve sözünün eri olduğunu hep birlikte izleyeceğiz.

Köleliği kaldırıp tarihe geçen yeni Lincoln mü olacak Trump, yoksa beyazlara seve isteye köle olan Obama'nın bir türevi mi?

OBAMA, YAŞ GÜNÜ PASTAMIZI VESTİYERDE UNUTAN OBAMA