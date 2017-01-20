Trump’tan 3 beklenti

ABD’nin yeni Başkanı Trump’ın yemin törenine danışmanını gönderen Başbakan Yıldırım, ABD’nin atması gereken adımları sıraladı. Yıldırım, yeni yönetimden umutlu olduğunu söyledi

1. Teröristbaşı'nı iade edin

2. PYD ile işbirliğini bitirin

3. Yeniden güvenimizi kazanın



Başbakan Binali Yıldırım, anayasa görüşmelerini 2.tur oylaması devam ederken, Meclis'te medya temsilcileri ve bir grup gazeteciyle sohbet etti. Yıldırım şu mesajları verdi:

Trump için bekleyelim, vaziyeti görelim. Tarzının değişeceğini düşünüyorum. ABD yönetiminin Suriye, Irak politikalarındaki olumsuz tutumunun değişeceğini düşünüyorum. Bölgedeki varlıklarının etkisizleştiğini söylüyorlar. Bu bölgedeki gelecekle ilgili politikalarda, Türkiye ile daha yakın çalışacağını söylüyorlar. Bunlar güzel şeyler... Danışmanım İhsan Durdu'yu devir teslim töreni için davet ettiler, Amerika'ya gitti.

Yeni ABD yönetiminin, Türkiye ile ilişkilerini düzeltmesi için üç somut adım atması gerekiyor. İlki, ilişkilerimizi olumsuz noktaya getiren FETÖ terör örgütünün başını bize iade etmesi lazım. Hukuki süreci hızlandırmalı. İkincisi, PYD, YPG ile işbirliğini, silah vererek desteklemeyi bırakması lazım. Bir terör örgütü ile bir diğer terör örgütü yok edilemez. ABD yıllardır NATO'da ortağımız. Terörle mücadele yapacaksa yanlış muhataplarla yapmamalı, Türkiye ile yapması lazım. Yeni yönetimin bu düşüncede olduğunu işitiyoruz.

Üçüncüsü de Türk halkının ABD konusunda çok olumsuz bir algısı var. 15 Temmuz'da derinleşen bu olumsuz algıyı düzeltmek için gözle görülür adımlar atılmasını bekliyoruz.



HAMLELER MHP SEÇMENİNİ ETKİLEMEZ

Anayasa referandumu sürecinde CHP'nin taktik hamlelerinin, MHP seçmeni üzerinde etkisi olmayacağını belirten Başbakan Yıldırım, "Meclis süreci tamamlandıktan sonra söylemler kampanyaya dönüşecek. Vatandaşın kararını etkilemeye yönelik söylemler demokrasinin bir güzelliğidir" dedi. "MHP'li bakanlar konusu var, MHP'den bakan olacak mı?" sorusuna ise Yıldırım, "Kıskananlar mı var" diye cevap verdi. Yıldırım, "Meydanlara ne zaman ineceksiniz?" sorusuna da "zaten meydanlardayız" diyerek cevap verdi.



Akif BÜLBÜL