Yılbaşında 5 meydanı kana bulayacaklardı

İstanbul'daki Reina katliamından bir hafta önce yakalanan DEAŞ'lı 15 canlı bombanın, yılbaşı gecesi 3'erli gruplar halinde kentin 5 ayrı noktasını kana bulamak üzere hazırlık yaptıkları bildirildi.



FARKLI HÜCRELER

Terörle Mücadele ekipleri, aralık ayı başında gelen istihbarat bilgileri üzerine önce alan çalışması yaptı ardından da 24 Aralık'ta örgütün uyuyan hücrelerine eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlarda 15 canlı bomba dahil 70 örgüt şüphelisi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularında, yılbaşı akşamı Taksim, Bakırköy, Kadıköy, Beşiktaş ve Eminönü'nde seri saldırılar düzenlemeyi amaçladıklarını itiraf etti. Şehri cehenneme çevirmeyi amaçlayan 15 canlı bombanın, Reina katliamcısı Abdulgadir Masharipov'dan farklı hücrelerde bulunduğu ve örgütün daha çok yerli hücrelerinin üyeleri oldukları öğrenildi.



55 ŞÜPHELİ VAR

Canlı bombalar ile kendilerine yardım ve yataklıkta bulunan 55 örgüt üyesinden 33'ü dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 28'i, terör örgütü üyeliği ve terör saldırısı planlamak suçlamasıyla mahkemeye sevk edilirken 5'inin serbest bırakıldığı 22'sinin ise Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.