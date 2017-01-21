2 işgal 2 destan

Polis müdürü Kayhan Şahan, darbe gecesi Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nü işgal etmek isteyen darbeci askerlere geçit vermedi. Ankara Emniyeti'ni işgale giden darbecilerin 'Size özgürlük getirdik' diye seslendikleri polisler ise "En büyük özgürlük devletin verdiği' diyerek direndi

15 Temmuz gecesi İstanbul Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü işgal etmek isteyen 58 darbeci askere karşı direnen Çevik Kuvvet Şube Müdürü Kayhan Şahan'ın o gece yaşananlarla ilgili ifadeleri iddianameye girdi. Kayhan kendisine 'teslim olun' diyen darbeci albaya "Bizi mi öldüreceksin?" diye sordu. "İçeride 2 bin personel var" blöfüyle hainleri durdurdu. İşte o geceden 5 ay sonra Beşiktaş'taki Çevik Kuvvet'e yönelik saldırıda yaralanan Şahan'ın ifadeleri:

Darbeci albay Yusuf Sarı, elinde megafonla darbe yapıldığını, teslim olmamı, işbirliği yapmadığım takdirde zor kullanacaklarını ve çok kan döküleceğini söyledi. Kendisine 'Bizi mi öldüreceksiniz' diye sordum. "Gerekirse onu da yaparım" dedi.

Polise "Herhangi bir saldırı olduğunda karşılık verin" talimatı verdim. Yerleşkede o an çoğu sivil kıyafetli 50-60 kadar polis vardı. Buna rağmen 2 bin personel olduğunu söyleyerek darbecileri yanılttım. Rütbeli askerin duyacağı şekilde telsizden "Her kapıya 100 kişi yerleştirilsin. İçtima alanında da bin kişi toplansın" anonsu geçtim. Tedirgin olan Sarı "Bekleyeceğiz, ilk ateş eden taraf olmayacağız" dedi. Nöbetçi amir Selma G.'ye bütün polislere uzun namlulu silahların dağıtılması talimatını verdim.

Bir süre sonra A kapısından "Allahü Ekber" sesleri ve 4-5 el silah sesi geldi. Rütbeli askere, eğer askerler vatandaşa ateş ediyorsa bunun hesabını vereceklerini söyledim. 'A' kapısına vardığımda vatandaşların tankların etrafını sardığını, birkaç kişinin ateşli silahla yaralandığını gördüm. Bir vatandaşı içeri aldık, birini de sivil araçla hastaneye gönderdik. Bir erin tankın üzerine çıktığını silahını doldurduğunu gördüm. Nöbetçi polisin elinden uzun namlulu silahı alarak o ere doğrulttum ve "Silahını bırak" diye bağırdım.

Darbecileri teslim aldıktan sonra Taksim, İBB Saraçhane, Boğaziçi'ne TOMA'lar gönderdik.





Cumhurbaşkanı Erdoğan o gece yaralanan Kayhan Şahan'ı ziyaret etmişti.



'TESLİM ALAMAYINCA BOMBALADILAR'

15 Temmuz'da darbecilerin işgal planında Ankara Emniyet Müdürlüğü de vardı. FETÖ'cü hainler içerideki polislere megafonla 'size özgürlük getirdik, teslim olun" çağrısında bulununca polislerin de 'kendilerine devletin en büyük özgürlüğü tanıdığını' belirterek karşılık verdikleri ortaya çıktı. Bu diyalogdan kısa süre sonra Emniyet Müdürlüğü binası bombalandı, bu esnada 14 kişi şehit oldu. Emniyet teşkilatının kahraman polisler, o gece hainlerle sonuna kadar mücadele edeceklerini ve emniyeti asla teslim etmeyeceklerini' söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlara inen vatandaşlardan bir kısmı da emniyetin önüne geldi. Halkla polisin üzerine bomba yağdıran darbeciler 14 kişiyi şehit etti.



