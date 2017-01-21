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AK Parti İstanbul İl Başkanlığına saldırı

  • Giriş Tarihi: 21.1.2017 18:36
AK Parti İstanbul İl Başkanlığına saldırı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığına saldırı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başbakan Yıldırım'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığına düzenlenen saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, Başbakan Yıldırım'ı telefonla aradı.

Görüşmede, Kılıçdaroğlu Yıldırım'a, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına düzenlenen saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.