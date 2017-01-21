Binali Yıldırım: Milletimiz anayasa değişikliğini onaylar

Başbakan Yıldırım: Gündemimiz anayasa değişikliği. Kabul edildikten sonra Meclis’in sözü bitecek, millet konuşacak. Ümit ediyorum ki millet bu değişikliği onaylayacak yönde karar verecektir

Başbakan Binali Yıldırım cuma namazını Ankara'da Emek Camisi'nde kıldı. Namazın ardından soruları yanıtlayan Yıldırım, şunları söyledi:

VAKİT İSRAFI: Demokratik sınırlar içerisinde yapılabilecek her türlü karşı duruş kabul edilebilir. Ancak milletin egemenliğinin kayıtsız şartsız olduğu Gazi Meclis'in mehabetine yakışmayan davranışlar. Hem milletvekillerine hem de milletimize haksızlık. Milletvekillerimizin daha sakin, daha usturuplu hareket içinde olması umumi arzumuz. Milletin vaktini israf etmeye kimsenin hakkı yok.

MİLLET KONUŞACAK: Anayasa değişikliği kabul edildikten sonra Meclis'in sözü bitecek, millet konuşacak, millet kararını verecek. Ümit ediyorum ki millet bu değişikliği onaylayacak yönde karar verecektir. Şu anda bunun dışında gündemimiz yok. Konumuz budur.

TANIMAMIŞLAR: (MHP'li bakan tartışmaları) "Siyasi etik", "siyasi rüşvet" gibi kavramları kullananlar Sayın Bahçeli'yi tanıyamamış. Devlet Bey ilkeleri olan, memleketin menfaati konu olduğunda hiçbir siyasi sahiple hareket etmeyen bir zat. Kriz anlarındaki duruşu bunun en güzel ispatıdır. Bunun dışında söylenenler teklifin geçmemesi yönündeki anlamsız kampanyanın birer parçasıdır.

TRUMP'A BAŞARILAR: Sayın Trump'a başarılar diliyoruz. Küresel barış, huzur, güvenlik için dünyanın önde gelen ülkelerinden ABD ve Rusya'ya önemli sorumluluk düşüyor. Bölgede Türkiye'nin yaptığı barışı kalıcı hale getirme yönündeki çabalara daha fazla destek vermelerini bekliyoruz. ABD-Türkiye ortaklığının köklü geçmişi var. Geçmiş dönemde iki ülke arasında biraz soğukluk yaşandı. Bunun ortadan kalkacağına inanıyoruz.

ZOR GÜNLER BEKLİYOR: Feto'nun iade edilmesi başta olmak üzere, DEAŞ'la mücadele adı altında verilen desteğin durdurulması, Türk milletinin ABD yönetimi hakkındaki olumsuz algısının düzeltilmesi yönünde adımlar atılacağını ümit ediyoruz. Sayın Trump'ı zorlu günler bekliyor. Alacağı kararlar, atacağı adımlar önemli olacak. Yıldırım, TRT'ye yaptığı açıklamada ise başbakanlık makamını da kaldıracak anayasa değişiklik teklifi için "Bulunduğum makamın kalkmasını savunuyorum. Çünkü memleketin menfaati ve geleceği benim geleceğimden daha önemli. Memleketim kazansın yeter ki, ben kaybedeyim ne önemi var?" diye konuştu.



ÇOCUKLARI YARIŞ ATI GİBİ GÖRMEYİN

Başbakan Yıldırım, yarıyıl tatili dolayısıyla öğrencilere de mesaj verdi. Yıldırım, "Tatil zamanı tatil, okul zamanı okul. Her şeyi yerli yerinde yapmak lazım. Ailelere tavsiyem, çocukları yarış atı gibi görmesinler. Okul zamanı onlar bir şey söylemeden de zaten ödevlerini yapacaklardır" dedi. Yıldırım daha sonra bir taksi durağını zilyaret etti.

TRUMP: ABD YANLIŞ YAPMIŞ

Başbakan Yıldırım, TBMM kulisinde gazetecilerle bir araya geldi. Yıldırım, geçen yıl kasımda görüştüğü ABD Başkanı Trump'ın, ülkesinin Suriye politikasını eleştirdiğini söyledi. Yıldırım, Trump'ın "Bizimkiler sizi dinlemediler, yanlış yapmışlar" dediğini aktardı. Ayrıca Trump'ın kendisini "Ocak ayında görevi devraldıktan sonra hemen gelebilirsiniz" diyerek, ABD'ye davet ettiğini açıkladı. Yıldırım, Trump'ın "Büyük Amerika'yı yeniden inşa edeceğiz. Yollar, köprüler yapacağız" sözlerine ilişkin sorular üzerine de espri yaparak, "Trump gelsin, nasıl yapıldığını gösterelim" dedi. Eski Başkan Obama'nın görevden ayrılmadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine de değinen Yıldırım, "Cumhurbaşkanımıza benden yakınmış, bazı sözlerimden rahatsızlık duyduğunu belirtmiş" diye konuştu.