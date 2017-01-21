Ellerini kelepçeleyip ağzını bantladılar

15 Temmuz’da Mesut Özel’i kaçıran 9 FETÖ’cüye 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi. Özel o geceyi anlattı: Ağzımı bantlayıp ellerimi kelepçelediler. Rütbelerimi söküp hapsettiler

DENİZ HARP OKULU KOMUTANI TÜMAMİRAL ÖZEL 'E FETÖ ZULMÜ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Bülent Başar ve Hikmet Pak Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'i derdest ederek kaçıran 5'i tutuklu 9 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. Şüpheliler hakkında "Anayasal düzeni, yasama organını ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 9 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 190 sayfalık iddianamede Özel'in darbeci askerler tarafından nasıl derdest edildiği ve Maltepe Askeri Cezaevi'ne götürüldüğü anlatıldı. Özel'in konutundan alınarak derdest edildiği, ellerinin kelepçelenip, ağzının bantlanmak suretiyle Maltepe Askeri Cezaevi'ne götürüldüğü ifade edilen iddianamede, Özel'in ifadesinde dedikleri de şöyle yer aldı:

15 Temmuz gecesi Deniz Kurmay Binbaşı Cüneyt Aydoğan 22.30'da beni aradı. Heyecanlı şekilde bizzat görmem gereken mesaj olduğunu söyleyerek beni karargaha davet etti. Çıktığımda beni almaya gelecek olan Binbaşı Mustafa Köroğlu karşımdaydı. Şoför Yüzbaşı Semih Barbaros Üstün'dü. 50-60 metre gittikten sonra karanlık bir yerde durduk. Mustafa Binbaşı "Arkadaşlar binecek" diyerek kapıyı açtı. Üsteğmen İsa Demirbilek ve İbrahim Halil Katlı araca binerek beni sıkıştırdı. Köroğlu ağzımı bantladı, ellerime plastik kelepçe takıp başımı bastırdılar.



RÜTBELERİMİ SÖKTÜLER

Binbaşı Mustafa Köroğlu, "Komutanım sıkıyönetim ilan edildi. Sizi güvenli bir yere götürme talimatı aldım" dedi. Bir müddet sonra Deniz Harp Okulu'ndan dışarıya çıktık. Güvenlikler görmesin diye başımı iyice bastırdılar. 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geldik. Daha sonra cezaevine vardık. Sanıyorum 1. Ordu Harekât Merkezi ile görüşerek beni tutuklayacaklarını kararlaştırdılar. Rütbelerimi ve rozetlerimi sökerek üstümdekileri çıkarttırdılar.

1. Ordu izin vermiyor diyerek ailemle görüştürtmediler. Saat 01.40 sularında eşimi arayarak "Komutanımız şu anda Maltepe Cezaevi'nde 2-3 gün misafirimiz olacak" dediler. Deniz Eğitim Komutanı Koramiral Adnan Özbal'ı aradım beni buradan çıkarmasını söyledim. Kısa bir süre sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu beni gizli numaradan bırakılmam için Yarbay'a emir verdi.

Yarbay "1. Ordu'dan emir bekliyorum" deyince kuvvet komutanımız "Mesut oradan hemen çık. İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na git orası emniyetli. Güvendiklerini ara oradan da birliğinin başına geç" dedi. Eşyalarımı alıp çıkmak için hareketlendiğimde çıkışta 4-5 silahlı asker gördüm. Erlerden biri kapıyı açtı ve birlik kapısından çıktım. Birliğe saat 03.30'da vardım. Askerlere beni kaçıranların gözaltına alınması talimatını verdim."



'ARACIN ÖNÜNE ATLA'

Şüphelilerden 2. Zırhlı Tugay Komutanı Binbaşı Zafer Gümüş iddiaları reddetse de, Üsteğmen Orhan Arı, "Binbaşı Gümüş, 14 Temmuz'da '15-17 Temmuz arasında bilgim olmadan kimse garnizonu terk etmesin' dedi. Özel serbest kalınca Gümüş, 'Sakın bırakmayın gerekirse aracın önüne atla' dedi. Ama emre uymadım" dedi.





Tümamiral Mesut Özel elleri kelepçeli olarak Maltepe Askeri Cezaevi'ne getirildi. Mesut Özel'e cezaevine girişinde darbeci askerler tarafından tutanaklar imzalatıldı. Tümamiral Mesut Özel'in bileğindeki plastik kelepçeler bir makasla kesilerek açıldı. Mesut Özel serbest bırakılması yönündeki talimatın ardından cezaevinden çıktı.