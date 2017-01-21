Esenyurt'ta polise ateş açıldı. Saldırıda ilk belirlemeler göre ölen yada yaralanan olmazken saldırgan olay yerinde silah, el bombası ve çantasını bırakarak kaçtı.

Esenyurt'ta şüpheli bir kişiyi aramak isteyen polise silahla karşılık verildi. Kısa süreli çatışma çıktı. Kimliği belirsiz kişi, sırt çantasını atıp kaçtı. Çantada el bombası olma ihtimaline karşılık polis çevrede önlem aldı, operasyon sürüyor.





POLİS SALDIRGANIN ATTIĞI ÇANTAYI İNCELİYOR

Esenyurt'ta polise ateş açtıktan sonra kaçan zanlının bıraktığı çanta incelemeye alındı. Çantada bomba olma ihtimaline karşı bomba imha uzmanları da bölgeye sevk edildi.

Esenyurt Bağlarçaşme Mahallesi 1123 Sokak'ta polis otosuna ateş açan zanlının yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Zanlının olay yerinden kaçarken attığı çanta ve silah da polis tarafından incelemeye alındı. Çevrede geniş bir güvenlik çemberi oluşturan polis, çantada bomba olma ihtimaline karşı bomba imha uzmanlarını da olay yerine çağırdı. Polisin olay yerindeki incelemesi ve zanlının yakalanması yönelik operasyonu sürüyor.