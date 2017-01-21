Flaş haber! Adıyaman'da büyük operasyon

TSK : 20 Ocak 2017 tarihinde saat 12:00-12:50 saatleri arasında, Adıyaman kırsalında Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen silah mevzileri, barınak ve sığınaklar Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenerek imha edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Adıyaman kırsalındaki bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Adıyaman kırsalında bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen silah mevzileri, barınak ve sığınakların, 20 Ocak 2017 tarihinde saat 12.00-12.50 saatleri arasında Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatında imha edildiği kaydedildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

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