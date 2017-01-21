İTÜ’de FETÖ operasyonu: 27 akademisyene gözaltı

İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 ilde operasyon yapıldı. Aramalarda listedeki 41 isimden 27’si yakalandı

FETÖ'nün İTÜ yapılanmasında yer aldığı ByLock verileriyle belirlenen ve haklarında gözaltı kararı olan 41 akademisyenden 27'si İstanbul, Samsun, Aydın, Manisa, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir, Trabzon, Ankara ve Tokat'ta yapılan operasyonlarla yakalandı. Aramalarda, örgütsel dokümanlar bulundu.



TÜBİTAK KADROCUSU FİRARİ

İTÜ operasyonun gözaltı listesinde TÜBİTAK soruşturmasında kurumun FETÖ kadrocusu olarak belirlenen, 200 FETÖ'cü ismi TÜBİTAK'a yerleştirdiği tespit edilen firari profesör Murat Aydın da var. Aydın'ın 15 Temmuz sonrası Kanada'ya kaçtığı saptandı. Yurtta dün yapılan FETÖ operasyonları ise şöyle:

Gaziantep: İldeki FETÖ bağlantılı polislerin imamı olarak faaliyet gösteren bir mühendis İstanbul'da yakalandı. Ayrıca ByLock kullanan 38 polis tutuklandı.

Adana: ByLock'çu 13'ü komiser 36 polis gözaltına alındı.

Tekirdağ: Saray ilçesi eski Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bıyık otomobilini devrederken gözaltına alındı. 8. Mekanize Tugayı Kurmay Başkanı Kurmay Albay K.D. gözaltına alındı. Eski Tekirdağ Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 30 şüpheli tutuklandı.

Antalya: 18 subay, 3 polis ve 1 polis eşi gözaltına alındı.

Giresun-Kastamonu-Niğde: 54 polis gözlatına alındı.

Hatay: Hatay Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Doç. Dr. S.K. gözaltında.

K.Maraş: 4 öğretmen ve 1 doktor gözaltına alındı. 3 öğretmen tutuklandı.

Manisa-Uşak: Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı H.A. ve eşi gözaltında. Uşak'ta örgütün mahrem yapısında görevli 25 FETÖ'cü tutuklandı. Öte yandan Sakarya'da 20 sağlık çalışanı, 9 polis, 1 öğretmen; Bursa'da 11 öğretmen, Bolu'da 22 polis, Bilecik'te 22 polis, Nevşehir'de 1 komiser yardımcısı ile Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'nun eski müdürü Osman Tufan tutuklandı.



Ferit ZENGİN- Hayrettin YENEL-Murat KARAMAN-Kasım ŞAHİN-Mehmet AL-Hüseyin CUMALI-Alpaslan KÖRÜKÇÜ-Selçuk SOYDAN-Yaser ÇAPAROĞLU-Fatih ULAŞ-Sema DALGIÇ/SABAH