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'da 6 'li tekrar nda

DHA
  • Giriş Tarihi: 21.1.2017 11:33
Manisa'da 6 HDP'li tekrar gözaltında
Manisa'da 6 HDP'li tekrar gözaltında

'da PKK/KCK terör örgütüne yardım, yataklık ve propaganda suçlarından na alınan ve sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 'nin 5 ilçe başkanı ile parti ilçe yöneticisi 1 kişi, savcılığın itirazı sonrasında yapılan operasyonla tekrar gözaltına alındı.

'da geçen yıl aralık ayında 13 kişi, 'Terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'örgüte finans sağlamak', 'örgüte eleman temin etmek' ve 'silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık' suçlamalarıyla na alındı. Şüphelilerden Manisa İl Başkanı Ahmet Ertaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu savcılarının itirazının ardından 6 zanlı hakkında tekrar yakalama kararı çıkardı.

HAKLARINDA YAKALAMA KARARI OLAN İSİMLER

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün gece yaptıkları operasyonda haklarında yakalama kararı verilen HDP Salihli İlçe Başkanı Abdulkadir M., HDP Sarıgöl İlçe Başkanı Abdülhamit K., HDP Akhisar İlçe Başkanı Mehmet Sıddık B., HDP Gölmarmara İlçe Başkanı Tarık Ş. ve HDP Alaşehir İlçe Başkanı Muzaffer G. ile HDP Yunusemre ilçe yöneticisi Rahmatullah Y.'yi tekrar gözaltına aldı. Emniyet'e götürülen şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.