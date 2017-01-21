MÜSİAD Başkanı Olpak'tan açıklama

"Yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, "Yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Olpak, Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otelde düzenlenen MÜSİAD Hatay Temsilciliği 8'inci Olağan Genel Kurulu galasına katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan Olpak, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen anayasa değişikliği teklifini değerlendirdi.

"KUVVETLER KARMAŞASI"

Olpak, şunları kaydetti:

"Bugün Meclis aşaması tamamlandı, daha kolay konuşulur ama biz o günden itibaren söylüyorduk. Demiştik ki, Türkiye'de kuvvetler ayrılığı sistemi ifade ediliyor ama biraz sistemi incelediğimizde sistemin bir kuvvetler karmaşası olduğunu görüyoruz. Hele bir de halk tarafından seçilecek cumhurbaşkanımız gelecek, o seçimin hemen akabinde 'Bu mevcut sistem, bozuk sistem düzeltilmeli, ayağımıza takılan konular ortadan kaldırılmalı' demiştik. Bugün de yapılmaya çalışılan budur. Meclis tarafı tamamlandı. Bundan sonra da son sözü millet söyleyecek. Hepimize düşen de referandum sürecinin salimen tamamlanmasına katkı sağlamak, sonra da milletin söylediğine hep birlikte razı olmaktır. Ben bu çerçeve içerisinde yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Onun tamamlanmasından sonrada iş dünyası olarak daha fazla işimize odaklanmaya, büyümeye, üretmeye ihtiyacımız olduğunu ifade etmek isterim."

Hatay Valisi Erdal Ata ise konuşmasında, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, Türk milletine ve ailelerine başsağlığı diledi.

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini, tabiri caizse ateşten bir çemberin içerisinde yaşanıldığını belirten Ata, 'Yıllardan beri Suriye'de yaşanan olaylar, Irak'taki gelişmeler ve Türkiye üzerinde oynanan birtakım oyunlar dolayısıyla bizi zora ve sıkıntıya sokuyor" dedi.

Bunlara karşı mücadele etmenin tek yolunun "birlik ve beraberliğin bozulmaması" olduğunu ifade eden Ata, "Kendi içerimizde birlik ve beraberliğimizi bozmaz, birlikte hareket eder, hoşgörülü davranırsak dışarıdan ne tür tehlike gelirse gelsin bizi asla yıkamaz, bölemez ve parçalayamazlar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından MÜSİAD'a yeni katılan üyelere rozet ve plaket takdimi yapıldı.

Programa, MÜSİAD üyelerinin yanı sıra kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları ile işadamları katıldı.