Saffet Sancaklı'dan Genel Kurulda teşekkür

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, eşi Hülya Sancaklı'nın ateşli silahla yaralanması sonrası ilk kez geldiği TBMM Genel Kurulunda, bu olayın ardından kendisine destek olan herkese teşekkür etti ve eşi için dua istedi.

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, anayasa değişikliği teklifinin son maddesinin Meclis Genel Kurulundaki görüşmelerinde, Milletvekili Sancaklı'yı yeniden aralarında gördükleri için mutlu olduklarını belirterek tedavisi süren Hülya Sancaklı için acil şifa temennisinde bulundu.

Bahçekapılı, istemesi halinde Sancaklı'ya söz vereceğini söyledi. Bunun üzerine kürsüye çıkan Sancaklı, "Bu gece Meclis tatile giriyor, gelip hepinize teşekkür etmek istedim. Yaşadığım olaydan sonra bütün parti grupları, hangi görüşe sahip olursa olsun, hangi etnik kimliğe, dine sahip olursa olsun binlerce telefon aldım. Büyük bölümüne cevap veremedim. Sizler bu dönemde bana destek oldunuz, hepinize teşekkür etmek istedim." diye konuştu.

"HÜLYA HANIM'IN DURUMU STABİL DEVAM EDİYOR"

Sancaklı, bu olayın kendisine çok ağır geldiğini dile getirdi.

Milletvekili Sancaklı, eşinin yaralanmasının ardından yaşadıklarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Allah hiç kimseye vermesin. 6 gün geçti, 7'nci güne geldi. Buraya kadar gelmesi mucizeydi. Allah'tan ikinci bir mucizeyi bekliyoruz, dua ediyoruz, hepinizin de dua etmenizi istiyorum. Başka bir çaremiz kalmadı ama burada ne gördüm; bu olayı yaşadığımda büyük milletin feraseti, şerefi, haysiyeti, insanlığı da yerinde duruyor. Kan anonsu yapıldığında 20 binin üzerinde insan yarım saatte hastaneye koşup kan vermek için sıraya girdi. Bunların hiçbirine 'Hangi partiye oy veriyorsun?', 'Hangi dini, etnik gruptansın?' diye sorulmadı. 5 dakika içinde bütün kan stokları doldu. Allah bir mucize yarattı, olaydan 15 dakika sonra bütün doktorlar oradaydı.

Kan stokları dolduktan sonra insanlar geri döndüler ama 30 yaşlarında bir Anadolu çocuğu ağlayarak benimle görüşmek istedi. Tanımıyorum, büyük ihtimalle o da beni ilk kez gördü. 'Bekleme, kan ihtiyacı kalmadı' dedim. O da belki bir organa ihtiyaç varsa vermeye hazır olduğunu söyledi. Bin yıldır kardeş olarak yaşadığımız ülkede neden bu noktaya geldik, hepimiz düşünelim. Hülya Hanım'ın durumu stabil devam ediyor."

Bahçekapılı da bütün dualarının Sancaklı ailesiyle olduğunu ifade etti.

BAŞBAKAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ

Konuşmasının ardından Başbakan Binali Yıldırım da Sancaklı'nın yanına gitti ve "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yıldırım, yerine geçerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti'li milletvekilleri de Sancaklı'nın yanına giderek "geçmiş olsun" temennilerinde bulundu.