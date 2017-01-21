Son dakika haberi: AK Parti il binası yakınında hareketli dakikalar

Sütlüce'deki AK Parti İl Binası'na saat 21.30 sıralarında lav silahı ile saldırı düzenlendi. Polis ekipleri bölgede çalışma başlattı. Hain saldırıda İstiklal Marşı levhasını isabet alan mermi mucize eseri patlamadı

Sütlüce'deki AK Parti İl Binası'na saat 21.30 sıralarında lav silahı ile saldırı düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) yetkililerinden edinilen bilgiye göre; AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik tek atışlık lav silahıyla saldırı oldu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde mühimmatın 3. katta bulunan bir odadaki duvara saplandığını belirledi. Bina duvarını delerek içeri giren başlığın patlamadığı öğrenildi. Olay yerindeki polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırı girişimine ilişkin bilgi aldı



AK Parti İstanbul İl Başkanı Temurci ile telefon görüşmesi yapan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne saldırı girişimi sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırı girişimi hakkında da bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile de telefonla görüştüğünü kaydetti.

Saldırıları kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu öğrenildi.

İKİ SALDIRIDA DA AYNI TİP SİLAHLAR KULLANILDI



Emniyet kaynakları, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü binalarına 1,5 saat arayla meydana gelen her iki saldırıda da tek atımlık lav silahı kullanıldığını tespit etti..



Başbakan Yıldırım, İl Başkanı Temurci ile görüşerek saldırı hakkında bilgi aldı, kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'ye, başkanlığa yönelik saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Temurci ile telefonda görüştü.

Görüşmede Temurci'den AK Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırı hakkında bilgi alan Yıldırım, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"DHKP-C SALDIRISI OLDUĞU YÖNÜNDE BİLGİLER VAR''



Temurci, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının alçakça bir terör eylemine maruz kaldığını söyledi.

Saat 21.20 sıralarında yaklaşık 25-30 metreden bir lav silahıyla il başkanlığının 3. katına ateş açıldığını belirten Temurci, lav silahının camları kırarak içerideki duvara saplandığını söyledi. Selim Temurci, lav silahının ucundaki roketin içerideki duvarda patlamadığını ve emniyet güçlerinin çok kısa bir süre içerisinde il başkanlığına intikal ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 10 dakika önce, patlamayan roket duvardan çıkartıldı. Binada ufak tefek tahribat var. Hamd ediyoruz, içeride sağılık komisyonumuzun toplantısı vardı, kardeşlerimiz buradaydı. Herhangi bir yaralımız yok ve bu anlamda bir sıkıntımız yok. Bugün aynı şekilde İl Emniyet

Müdürlüğümüze de benzer bir saldırı düzenlendi. DHKP-C olduğuna dair bulgular var. Biz AK Parti İstanbul İl Başkanlığında hep güzel şeyleri açıklamak için bu mikrofonların önüne çıktık. Biz yine buradan gecenin bu saatinde belediye ve ilçe başkanlarımızla, bütün kardeşlerimizle tekraren haykırıyoruz; Biz hep burada olmaya devam edeceğiz. Bu millet teröre karşı durmaya devam edecek. Nereden ve kimden gelirse gelsin dimdik ayaktayız. En kısa süre içinde terörün Türkiye'de kökünü kazıyacağız. İstanbul'da AK Parti'yi, kamu kuruluşlarımızı, milletimizi hedef alan bu terör olayını tekrar şiddetle lanetliyoruz. Rabbim, milletimizi, hepimizi bu tür tehlikelerden korusun diyorum. Durmak yok, mücadeleye devam diyoruz."

Temurci, Anayasa değişiklik paketinin 15. maddesinin oylandığını hatırlatarak, "İnşallah bu süreç de tamamlanacak, Türkiye ile mücadele etmek isteyenlere bu millet en kısa süre içerisinde referandumda gereken cevabı verecektir." dedi.

Saldırganların yakalanması için başlatılan sürece ilişkin bir soru üzerine Temurci, "İki kişi olduğu tahmin ediliyor. Şu anda emniyetimiz yoğun bir çaba içerisinde, arayışlarını devam ettiriyor. Ancak dediğim gibi ilk bulgular DHKP-C yönünde. Bunlar İstanbul'da zaman zaman bu tür eylemler içerisinde bulundular. Bildiğiniz üzere, terör olayları... FETÖ bırakıyor, PKK başlıyor, PKK bırakıyor, DHKP-C başlıyor. Bunlar hep aynı yerden emir alan malum yapılar. Bu mücadele devam edecek ve en kısa zaman içinde emniyet güçlerimiz gerekeni yapacak. Tekraren emniyet güçlerimize bugün göstermiş oldukları üstün gayret için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ve AK Parti İl Başkanlığına yapılan iki saldırının da birbirine benzediğinin hatırlatılması üzerine Temurci, "Aynı anda, planlı, programlı yapılan bir saldırı, bilinçli, benzer bir saldırı. Burada sadece işin benzerliğini söyleriz ama sonuçta iki saldırının da DHKP-C tarafından yapıldığına dair ciddi bulgular var." diye konuştu.

Bu arada İstanbul Valisi Vasip Şahin, saldırının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret ederek, Temurci ile görüştü ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM GENEL KURULU SALDIRIYI KINADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırı, TBMM Genel Kurulunda kınandı.

TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, Başkanlık Divanı olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırıyı kınadı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yapılan terör saldırılarının hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını, devletin kararlılığı sayesinde terörün ülke gündeminden çıkarılacağını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de söz konusu saldırı haberlerini üzüntü ile öğrendiklerini, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

Saldırganların kısa sürede yakalanmasını temenni ettiklerini vurgulayan Özel, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Teşkilatına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Terör nereden gelirse gelsin bir insanlık suçudur. Tüm inancımızla ve nefretle kınıyoruz." dedi.

Sütlüce'de patlama sesi