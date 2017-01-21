Son dakika haberi: İstanbul Emniyeti önünde silah sesleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bariyeri aşan bir kamyoneti gören polislerin havaya ateş açtığı ve aracın içindeki 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü çevresinde yoğun silah sesleri duyuldu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne şüpheli bir şahıs ateş açtı. Şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.





POLİSİN DUR İHTARINA UYMAYAN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bariyeri aşan bir kamyoneti gören polislerin havaya ateş açtığı ve aracın içindeki 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İşte o kamyonet! İçerisinde bomba olup olmadığı henüz bilinmiyor!

8-10 KEZ SİLAH SESİ DUYULDU

Olay yerinde bulunan Ahaber muhabiri dünkü saldırının ardından İstanbul Emniyetinde güvenliğin üst seviyede olduğunu ifade etti. Olay anına tanıklık eden AHaber muhabiri Ramazan Almaçayır, 8-10 addet silah sesi duyulduğunu ve olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Vatan caddesi emniyet için abluka altına alındı. Ekipler bölgeye sevk edildi.

Kamyonetin o noktaya geçişi araştırılıyor. Polis bariyeri aşarak giren o kamyoneti araştırıyor.

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