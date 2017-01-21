Teröristi eleştirdi RTÜK ceza kesti

RTÜK yine aHaber’i hedef aldı. İki yayından dolayı kanala 121 bin 639 lira ceza kesildi. Erkan Tan’ın programında, terörü öven bir kişiye yönelik sözlerinden dolayı cezalandırılması tepki çekti

Genel seçim döneminde Başbakan'ın mitinglerini yayımladığı gerekçesiyle rekor sayıda yayın durdurma cezası veren RTÜK, bu kez de aHaber'e iki yayınından dolayı 121 bin 639 lira para cezası yağdırdı. Skandal cezalardan ilki "Sabah Ajansı'na kesildi. RTÜK Erkan Tan'ın sunduğu programda teröre destek veren bir kişiye yönelik söylediği sözlerden dolayı 63 bin 294 lira para cezası verdi. 17 Şubat 2016'da Ankara'da Merasim Sokak'ta askeri servis aracının geçişi sırasında bomba yüklü aracın patlatıldığı terör saldırısında 28 kişi şehit olmuştu. Sunucu Erkan Tan ertesi gün programında terör saldırısını kınarken bu kanlı saldırıyı yapan teröristleri eleştirdi. Konuşması sırasında Tan'a mesaj atan bir kişi masum insanları katleden teröristleri değil devleti suçladı. Tan, bu açıklamaya büyük tepki göstererek, "Allahım ben bunları sana havale ediyorum. Ama bu dünyada onlarla bir şey yapmak istiyorum ve onların suratına tükürüyorum. Senin gibilerin suratına tükürüyorum. Sabah sabah duaların yanına beddua koymak istemediğim için ama senin ve senin gibi düşünenleri Allah'a havale ediyorum. Puh sana be puh. Yuhh" dilerek duygularını dile getirdi.



SUDAN GEREKÇE

Programı inceleyen RTÜK daha sonra aHaber'i Tan'ın sarf ettiği bu sözlerden dolayı 6112 sayılı RTÜK Kanunu'nun 8. maddesinin 1. fıkrasının (m) bendinde yer alan, "Türkçe'nin özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır, dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle 63 bin 294 TL idari para cezasına çarptırdı.

A HABER'E YİNE RTÜK CEZASI!



DOĞRU HABERE DE CEZA

İkinci skandal ceza ise 2 Ağustos 2016'da yayımlanan "ajans" programına verildi. Haber bültenine telefonla katılan Savcı Sayan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanının FETÖ'cü olduğunu söyledi. RTÜK'e göre sunucu Nihan Günay ile Savcı Sayan arasındaki diyalog tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine aykırıydı. RTÜK 21 Aralık 2016'da toplandı ve bu diyalog nedeniyle aHaber'e 58 bin 345 bin TL ceza kesti. Oysa bu ceza tam bir skandaldı. Çünkü o tarihte Savcı Sayan'ın aHaber'de gündeme getirdiği iddianın doğru olduğu ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı, eski İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Fatih Gürsul FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 6 Aralık 2016'da gözaltına alındı. Şifreli haberleşme programı olan ByLock'un kırmızı kategoride kullanıcısı olduğu tespit edilen danışman 22 Aralık 2016'da tutuklandı. aHaber'e verilen hukuk dışı bu cezalar, yeni anayasa referandumu öncesinde bir yıldırma operasyonu olarak değerlendiriliyor.



Ne yapacaktık RTÜK?

Erkan Tan dün yaptığı programda kanalın aldığı cezayı gündeme getirerek, RTÜK'ün tavrını kınadı. Sosyal medya, hesapları üzerinden terör örgütlerine ve teröristlere destek verildiğine dikkat çeken Tan, "Bunlar terör örgütlerini, bunlara mühimmat verenleri, canlı bombaları suçlamıyor. Kendi devletini, hükümetini, polisini, askerini ve istihbarat kurumlarını suçluyor. Ben bu sözleri onlara söylüyorum, suratlarına tükürüyorum. RTÜK bana ceza veriyor. Ne yapacaktık RTÜK? RTÜK'ün geldiği durum bu... Terörü ve terörü destekleyenleri eleştirdik diye cezaya çarptırıldık" diye konuştu.