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Adıyaman'da unda 6 gözaltı

İHA
  • Giriş Tarihi: 22.1.2017 10:33 Güncelleme Tarihi: 22.1.2017 12:26
Adıyaman'da terör operasyonunda 6 gözaltı
Adıyaman'da terör operasyonunda 6 gözaltı

Adıyaman'da ‘özel bölgesi’ ilan edilen Akçalı köyünde yapılan aramalarda örgütüne ait dökümanlar ile ruhsatsız tüfekler ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından 12-26 Ocak tarihleri arasında 'özel bölgesi' ilan edilen bölgede bulunan merkeze bağlı Akçalı köyünde bazı ikametlere u düzenlendi. Düzenlenen operasyonda örgütsel dökümanlar ve ruhsatsız tüfekler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, 6 kişi gözaltına alındı.

Akçalı köyü kırsalında birkaç gün önce sabaha karşı terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan F-16 uçaklarının katılımı ile operasyon düzenlenmişti. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.