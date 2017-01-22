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, 'a ait insansız hava aracını düşürdü

AA
  • Giriş Tarihi: 22.1.2017 16:41
Azerbaycan, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdü
Azerbaycan, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdü

ordusu, ateşkes ihlali yapan ve mevzi üzeri casus uçuş yapan 'a ait insansız hava aracını düşürdü.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sabah Azerbaycan- sınırı Tovuz bölgesinde, Azerbaycan mevzileri üzerinde uçan Ermenistan'a ait insansız hava aracının vurularak imha edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan başka bir açıklamada, Ermenistan ordusunun son 24 saatte cephe hattının farklı yönlerinde havan topları da kullanarak 51 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.