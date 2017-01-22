Bakan Avcı'dan Topkapı Sarayı açıklaması!

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Hürriyet gazetesinin Marmaray ve Avrasya Tüneli yapılırken Topkapı Sarayı zemininin kaymasına sebep olduğu yönündeki iddialarını yalanladı. Konuya ilişkin olarak açıklamada bulunan Bakan Avcı, "Marmaray çalışmaları zemini etkilemedi" dedi.

İşte Bakan Avcı'nın o açıklamaları:

Sismik vurgular üzerinden yaptığımız çalışmalar sonucu restorasyon çalışması yapacağız. Marmaray çalışmalarının olumsuz etkisi olduğu haberleri doğru değil. "Marmara denizine bakan istinat duvarında çatlaklar vardır" sözlerini Marmaray'a bakan diye anlıyorlar.

TOPKAPI SARAYI'NIN BU HALİNİ İLK KEZ GÖRECEKSİNİZ